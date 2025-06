Conmovedor momento entre Carolina Cruz y su mamá, quien le pidió perdón por "aprovecharse" de ella

En un nuevo capítulo de 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad', Carolina Cruz tuvo una invitada muy especial: Luz María Osorio, su mamá. A través de su podcast, la presentadora colombiana ha revelado muchas historias desconocidas de su vida que le han dejado lecciones de vida o que le pueden servir a personas que estén pasando por lo mismo. En esta ocasión ambas mujeres hablaron de su relación.

Fue un episodio marcado por las lágrimas entre madre e hija, recordando los momentos difíciles que atravesaron como familia. Pero también un espacio en el que ambos pidieron perdón y se perdonaron por los errores que han cometido. Uno de los momentos más emotivos para ambas llegó cuando hablaron de la crisis económica que afrontaron como familia, luego de que los padres de Carolina Cruz se separaran.

Luz María Osorio reconoció en la conversación que no era una mujer muy responsable con el dinero y que por su crianza tampoco estaba acostumbrada a tener que manejarlo, era por eso que el dinero lo manejaba su esposo, papá de Carolina Cruz y su hermano. Aunque en un principio esto les funcionaba porque él era un hombre proveedor y a la familia nunca le faltaba nada, cuando ose separaron y empezaron a tener discusiones, el dinero se convirtió en un tema complicado para el hogar en el que estaba Luz María y sus dos hijos.

¿Por qué la mamá de Carolina Cruz le pidió perdón?

Para ese entonces, Carolina Cruz ya trabajaba como modelo y estaba ahorrando para su primer viaje a Estados Unidos, sin saber que su mamá tenía varias deudas. "Mi mamá nunca hablaba. Yo le preguntaba: '¿Mami, hay algo que pagar?' y me decía: 'No, tranquila', para no dañarme la ilusión de mi viaje". Pero la mentira de su mamá no duró mucho tiempo, pues un día llegó a su casa y la encontró sin luz. "Todas las casas estaban prendidas, menos la nuestra. Yo no entendía nada y le tocó decirme la verdad. Debía como tres meses de luz".

Luz María Osorio explicó que, en ese momento, aunque ya ganaba su propio dinero por ser maestra de música en un colegio, pero no era suficiente para todo. "Carolina, con el dolor en el alma, le tocó sacar dinero y pagar lo que se debía". Agregó que eso la llenó a ella de rabia con ella misma, "por permitir que todo me estuviera pasando". Para demostrarle a su exesposo que no necesitaba su apoyo, vendió sus joyas y pidió dinero prestado, pero nada era suficiente para sostener el hogar.

En ese momento, el papá de Carolina Cruztambién perdió su trabajo, por lo que sus padres enfrentaban dificultades económicas, su hermano estaba en la universidad y trabaja ocasionalmente en vacaciones, y ella asumió los gastos económicos de la familia. "Esta muchachita empezó a pagar, a proveer para pagar y pagar y pagar. Yo creo que uno como papá no debería hacer eso, yo le he ofrecido a ella todas las disculpas del mundo, porque no es justo que uno como papá se aproveche de una situación para que los hijos tengan que proveer, pudiendo uno como adulto solucionar el problema. Él se aprovechó y yo me aproveché".

Aunque los papás de la vallecaucana quisieron darse una segunda oportunidad, esto no funcionó y la segunda separación fue peor, pues decidieron vender la casa y no obtuvieron ningún dinero de eso. "No quedó nada porque mi papá decía que lo que le correspondía a mi mamá por la casa, ella ya se lo había gastado en deudas. Entonces terminamos teniendo nada". Pero como Cruz ya estaba trabajando y su papá se había quedado sin trabajo, empezó a pagarle a él también la cotización de su pensión para que no la perdiera.

El papá de Carolina Cruz actualmente padece alzhéimer, aunque puede cuidarse solo y vive del dinero que recibe por su pensión. Sin embargo, la mamá de la presentadora resaltó que "yo creo que si él pudiera en este momento, si su cabecita se lo permitiera, él se disculparía con ella (Carolina), lo haría. Yo lo tengo claro porque él es un hombre muy noble, muy bueno", expresó en medio de lágrimas.

