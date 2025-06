Alejandro Sanz responde acusaciones y aclara su relación con una fan: "Tenía un bonito recuerdo"

Ivet Playà es ahora un nombre reconocido en las redes sociales y la prensa internacional. La joven, que aseguró ser una fanática de toda la vida de Alejandro Sanz, lo acusó públicamente de haberla manipulado para tener una relación "íntima y sexual", acercándose a ella cuando era más joven. Ante el revuelo que tomaron sus declaraciones en redes y en la prensa internacional, el cantante le respondió directamente.

Lo hizo de la misma manera, a través de sus redes sociales, aunque con un mensaje mucho más corto y claro sobre lo que había ocurrido entre los dos. Sanz utilizó sus historias de Instagram, en fondo negro y texto en blanco, para reconocer que tuvo una relación con su fanática -siendo esta una adulta- y reveló el supuesto motivo por el que ahora ella decidió atacarlo públicamente.

Esta fue la respuesta de Alejandro Sanz a Ivet Playà

El cantante de 56 años no negó haber sostenido una relación con su fanática, pero resaltó que ambos eran adultos y que parecían estar claros en que no significaba un compromiso o relación a largo plazo. Resaltó que no es un hombre que realice el tipo de prácticas que señaló la mujer en su video en redes sociales y reveló que tuvieron un problema hace algunos meses, cuando él se negó a colaborarle en un negocio familiar.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", indicó Alejandro Sanz en su publicación al respecto, aceptando su vínculo con la fanática, pero resaltando que ambos eran mayores de edad entonces. Algo que ella misma dijo en su video, estableciendo que su relación inició cuando ella tenía 22 años.

Por otro lado, Sanz reveló que "en el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, dije que no". Para el cantante, su negativa a los negocios que Ivet le ofreció desencadenó la decisión de la mujer de exponer su relación públicamente y, además, acusarlo injustamente. "Quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas, y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", concluyó el español.

¿De qué lo acusó la fanática?

Cabe resaltar que la denuncia pública de Ivet Playà no generó el mismo impacto que muchas otras denuncias de mujeres a famosos internacionales. Aunque sí llamó la atención y causó gran revuelo, principalmente los ataques no se dirigieron al cantante, sino a ella misma. Internautas que vieron sus declaraciones manifestaron no entender de qué estaba acusando a Sanz y otros manifestaron no ver ningún delito en el actuar del cantante.

Ivet resaltó que intercambiaba 'me gusta' y comentarios con el famoso en redes sociales desde que tenía 15 años, pero lo conoció personalmente cuando ella tenía 18 y él 49. "Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio. Yo era una niña", aseguró. A lo largo de los años dice que su relación con el cantante creció, tanto que cuando ella tenía 22, el cantante le ofreció un trabajo en su equipo. "Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid, todo porque Alejandro Sanz me había contratado".

Confesó que su vínculo con el artista pasó de ser laboral a "íntimo y sexual". Aunque en principio para ella esa relación con el cantante que había admirado desde niña era un "sueño", terminó convirtiéndose en una "pesadilla". "No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, utilizada, humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido ver lo que yo le mandaba en mi absoluta e íntegra intimidad".

