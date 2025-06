"Podía perder el brazo": Melina Ramírez contó detalles de condición médica por la que pasó

Melina Ramírez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, reconocida anteriormente por su paso por el Desafío y actualmente por Yo Me Llamo. La caleña de 35 años suele mantener varios aspectos de su vida en privado, aunque en sus redes sociales comparte algunas reflexiones y detalles de su maternidad. Recientemente, habló abiertamente sobre su salud y la manera en la que ha identificado que su cuerpo maneja sus emociones.

A través de una entrevista que concedió al podcast de Tatiana Franko, Vos Podés, la presentadora habló de uno de los momentos más complicados de su vida, en el que su salud se vio comprometida y tuvo que someterse a una cirugía de alto riesgo. Afortunadamente, todo salió bien, pero Ramírez comprendió a partir de allí que no solo debía sanar físicamente, sino emocionalmente algunas cosas de su pasado.

¿Qué le pasó a Melina Ramírez?

En la entrevista Melina Ramírez reveló que es una mujer bastante espiritual. Cree en Dios y también ha explorado diferentes ámbitos de sanación espiritual y psicológicos que la han ayudado a convertirse en la persona que es actualmente. La presentadora habló de los chakras y algunos puntos del cuerpo que, a través del dolor, pueden representar una herida emocional.

"Si te duele la mano, si te duele la pierna, si te duele cualquier parte del cuerpo claro que te está diciendo algo y significa algo. El lado derecho implica tu parte masculina, la relación con tu papá, tiene que ver mucho con el éxito laboral. Mientras el lado izquierdo es el lado femenino, tu relación con tu mamá, tiene que ver mucho con el amor propio y la abundancia", explicó la caleña.

En ese momento, Melina Ramírez recordó que hace varios años empezó a sufrir por un fuerte dolor en la clavícula izquierda. "Tuve una cirugía súper delicada, tan delicada que me tocaban la aorta, fue súper riesgosa, podía perder el brazo (izquierdo) también", detalló. Por fortuna, la operación resultó bien, pero la presentadora indicó que con el tiempo y sus estudios espirituales entendió que ese dolor inexplicable en su brazo izquierdo estaba relacionado con temas emocionales.

"Entendí que era mi deseo de controlarlo todo, mi lado femenino, tenía que ver con mi relación con mi madre, de mi linaje femenino y que tenía que sanar un montón de cosas ahí. Entonces me tocó hacer terapia con mi mamá, entender cosas de mi abuelita y de ahí para arriba. Y también entendí que yo venía siendo la persona de mi familia que venía a cortar esas cosas", aseguró.

Según Ramírez, soltar el control y los pesos de sus familiares que no le correspondían fue un antes y un después en su vida. "A todo el mundo le devolví lo que no era mío. Eso es muy liberador y muy difícil, pero gracias a eso también puedo liberar mi hijo, el no tiene que cargar con cosas que no le corresponden".

¿Cómo es la relación de Melina Ramírez con Mateo Carvajal?

La famosa de 35 años también habló de cómo su estilo de vida espiritual la llevó a manejar muy bien su separación de Mateo Carvajal, padre de su hijo Salvador, y cómo ambos han construido una gran relación como padres. "Hemos sido bendecidos porque Salva tiene un papá, Mateo, hermoso como papá y porque yo también he podido aportar a que esa relación sea sana y se construya a pesar de nuestras diferencias, porque soy la mamá consciente porque ellos dos son locos".

Melina Ramírez resaltó que deja que Salvador y Mateo disfruten de su relación sin límites y que, cuando hay alguna diferencia con el famoso deportista, logran llegar a acuerdos sobre la crianza del niño. "Es su derecho natural, de ambos. Que se amen, que tengan una relación y hagan sus locuras, eso me encanta. Lo hemos aprendido en el camino, pero lo estamos haciendo bien porque yo veo a un niño feliz, que ama a su papá y a su mamá", concluyó.

