Desempleado en Montería consiguió trabajo tras devolver $30 millones que se encontró en un almacén

“Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”, dijo el alcalde de la ciudad, quien le ofreció el puesto al ciudadano, que se convirtió en ejemplo de honradez.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: agosto 24, 2025 03:27 p. m.
En Montería, alcalde le da trabajo a hombre que devolvió $30 millones que se encontró
Cuenta de Facebook de Alcaldía de Montería

La tasa de desempleo en Colombia, en junio de 2025, fue de 8,6%, lo que representó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%), según información dada por el Dane. Entre abril y junio, la ciudad de Montería tuvo un índice de desocupación de 10,4%.

Una de las personas que hacía parte de esas personas sin trabajo era un contador público llamado Carlos Elías López, que gracias a una buena acción fue recompensado con lo que más ansiaba, un empleo. Además, se lo otorgaron en una de las instituciones de mayor reconocimiento en la capital de Córdoba, en la Alcaldía.

El acto de honestidad que lo llevó a conseguir trabajo en Montería

La Alcaldía, que compartió la historia en sus redes sociales, destacó que “López nos ha dado una lección de honestidad que no olvidaremos”.

De acuerdo con lo relatado por el despacho, el hombre, que vive en el barrio 6 de Marzo y “atraviesa el difícil momento del desempleo, encontró 30 millones de pesos en las instalaciones de Homecenter. ¿Qué hizo? En lugar de quedarse con el dinero, decidió devolverlo a sus dueños, entregándolo en la Policía Metropolitana”.

“Ese dinero, fruto de un CDT extraviado, pudo haber sido una tentación para cualquiera, pero él eligió actuar con el corazón y sus principios. Gracias a su gesto, los propietarios recuperaron lo que era suyo tras verificar la documentación. ¡Un verdadero ejemplo de integridad!”, agregó la publicación.

"Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!", manifestó el alcalde Hugo Kerguelén, que decidió recompensar la buena obra.

"Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena. ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”, indicó.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

