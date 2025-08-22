Publicidad

ECONOMÍA  / ¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $5 millones en agosto de 2025? Las mejores tasas

¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $5 millones en agosto de 2025? Las mejores tasas

Esta entidad ofrece diferentes tipos de CDT, los cuáles permiten invertir a plazos desde 30 y hasta más de 720 días. Con un simulador, le explicamos cuánto ganaría si decide invertir esta cantidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 22, 2025 06:13 a. m.
CDT Bancolombia tasas agosto 2025
CDT Bancolombia tasas agosto 2025 -
Noticias Caracol - Getty Images

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento financiero mediante el cual una persona o empresa entrega una suma de dinero a una entidad bancaria por un periodo determinado. A cambio, recibe una rentabilidad fija previamente pactada. Este producto no permite el retiro anticipado del capital sin penalización, lo que lo convierte en una opción de inversión con bajo riesgo y retorno predecible.

En Colombia, los CDT son ofrecidos por la mayoría de entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entre los bancos que comercializan este producto se encuentran Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco Agrario, BBVA Colombia, Scotiabank Colpatria, Nubank, entre otros.

¿Cuáles son los CDT que ofrece Bancolombia?

Bancolombia ofrece varias modalidades de CDT, cada una con características específicas:

  • CDT físico: se constituye en oficinas bancarias. El cliente recibe un documento impreso que certifica la inversión. La tasa de interés se pacta al inicio y no varía durante el plazo acordado.
  • CDT desmaterializado: similar al físico, pero sin entrega de documento en papel. Toda la información queda registrada digitalmente.
  • CDT en moneda extranjera: Bancolombia permite invertir en dólares o euros a través de sus filiales en Panamá, Puerto Rico y las Islas Caimán. Este producto se denomina “Depósito a Plazo” y funciona de manera similar al CDT tradicional. La rentabilidad depende del monto, plazo pactado y tipo de tasa (fija o variable). Los intereses se pagan según la periodicidad acordada.
  • Inversión Virtual Bancolombia: es un CDT 100% digital que se contrata desde la Sucursal Virtual o la aplicación móvil. No requiere desplazamiento ni firma física. Suele ofrecer tasas más altas que las modalidades físicas.

Tasas de interés CDT de Bancolombia

Para una inversión de 5 millones de pesos en Bancolombia, las tasas efectivas anuales (E.A.) cambian según el plazo elegido y el tipo de producto. Le explicamos cuáles son las tasas vigentes para agosto de 2025:

CDT físico

Monto Invertido30 días*60 días90 días120 días180 días240 días360 días> 540 días
$1.000.000 hasta $9.999.9990,10%0,15%6,80%7,35%7,60%7,60%7,50%7,35%
$10.000.000 hasta $49.999.9990,10%0,15%7,90%8,05%8,25%8,20%8,10%7,90%
$50.000.000 hasta $199.999.9990,10%0,15%7,95%8,10%8,30%8,25%8,15%7,95%
$200.000.000 hasta $499.999.9990,10%0,15%8,00%8,15%8,35%8,30%8,20%8,00%
$500.000.000 hasta $5.000.000.0000,10%0,15%8,05%8,20%8,40%8,35%8,25%8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo30-59 días60-89 días90-119 días120-149 días150-179 días180-239 días240-359 días360-539 días540-719 días720-1079 días1080-1439 días1440-1799 días
$500.000 hasta $4.999.9998.25%8.35%8.55%8.65%8.85%8.95%8.85%8.85%8.40%7.80%7.80%7.80%
$5.000.000 hasta $19.999.9998.25%8.35%8.55%8.65%8.85%8.95%8.85%8.85%8.50%7.85%7.85%7.85%
$20.000.000 hasta $49.999.9998.35%8.45%8.65%8.75%8.95%9.05%8.95%8.95%8.60%7.90%7.90%7.90%
$50.000.000 hasta $199.999.9998.45%8.55%8.75%8.85%9.05%9.10%9.00%9.00%8.70%7.95%7.95%7.95%
$200.000.000 hasta $499.999.9998.45%8.55%8.75%8.85%9.05%9.10%9.00%9.00%8.70%7.95%7.95%7.95%
$500.000.000 hasta $999.999.9998.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8.00%
$1.000.000.000 hasta $4.999.999.9998.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8.00%
Mayor a $5.000.000.0008.55%8.65%8.85%8.95%9.15%9.20%9.10%9.10%8.80%8.00%8.00%8.00%

¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $1 millón

En esta ocasión y a través de simuladores del CDT físico e Inversión Virtual Bancolombia le explicaremos con mayor detalle cuáles serían las ganancias si decide invertir 5 millones de pesos a plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días:

CDT físico

  • Plazo: 120 días
  • Tasa efectiva anual: 6.80%
  • Total más ganancias: $5.114.830,98
  • Plazo: 240 días
  • Tasa efectiva anual: 7.60%
  • Total más ganancias: $5.240.219,13
  • Plazo: 360 días
  • Tasa efectiva anual: 7.50%
  • Total más ganancias: $5.360.000
  • Plazo: 540 días
  • Tasa efectiva anual: 7.35%
  • Total más ganancias: $5.538.808,10

Inversión Virtual Bancolombia

  • Plazo: 120 días
  • Tasa efectiva anual: 8.65%
  • Total más ganancias: $5.140.200
  • Plazo: 240 días
  • Tasa efectiva anual: 8.85%
  • Total más ganancias: $5.290.800
  • Plazo: 360 días
  • Tasa efectiva anual: 8.85%
  • Total más ganancias: $5.442.500
  • Plazo: 540 días
  • Tasa efectiva anual: 8.5%
  • Total más ganancias: $5.540.850
  • Plazo: 720 días
  • Tasa efectiva anual: 7.85%
  • Total más ganancias: $5.815.800

¿Un menor de edad puede abrir un CDT?

Para constituir un CDT a nombre de un menor de edad, es necesario que uno o ambos padres, o un tutor legal, realicen el trámite en representación del menor. En el caso de Bancolombia, este proceso debe hacerse presencialmente en una sucursal física. No está habilitado el canal digital para este tipo de apertura cuando el titular es menor de edad. El banco exige una serie de documentos que varían según quién se presenta a realizar el trámite:

Si se presentan ambos padres:

  • Tarjeta de identidad original del menor (si tiene entre 7 y 17 años).
  • Registro civil de nacimiento del menor.
  • Cédulas de ciudadanía originales y copias de ambos padres.

Si se presenta solo uno de los padres:

  • Tarjeta de identidad del menor.
  • Registro civil de nacimiento.
  • Cédula del padre o madre que realiza el trámite.
  • Carta de autorización del otro progenitor para abrir, administrar, modificar o cancelar el CDT.

Si el menor está representado por otra persona:

  • Cédula de ciudadanía del representante.
  • Tarjeta de identidad del menor.
  • Poder o autorización legal de los padres.

En caso de que ambos padres estén fallecidos o privados de la patria potestad, se debe presentar la sentencia judicial que nombra al tutor o curador, junto con el acta de aceptación del cargo. Aunque el CDT se constituye a nombre del menor, la administración del producto queda en manos del representante legal. Esto significa que el adulto autorizado es quien decide sobre el plazo, la modalidad de pago de intereses y la renovación del CDT. El menor no puede disponer del dinero hasta que cumpla la mayoría de edad, salvo que exista una autorización judicial que lo permita.

Este tipo de inversión puede ser útil para fomentar el ahorro desde temprana edad. Además, permite que los recursos destinados al menor estén protegidos y generen rentabilidad, lo cual puede ser aprovechado en el futuro para educación, emprendimiento u otros proyectos personales.

¿Qué sucede cuando el menor alcanza la mayoría de edad?

Cabe resaltar que, una vez el menor cumple 18 años, adquiere la capacidad jurídica plena para administrar sus bienes. En ese momento, puede asumir la titularidad del CDT, decidir sobre su renovación o retiro, y realizar nuevas inversiones por cuenta propia.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

