La mujer más fuerte del mundo pierde su título tras descubrirse que es trans

La deportista trans compitió y ganó en un importante evento deportivo, pero en redes sociales se revelaron videos privados que dejaron al descubierto lo que ocultó a la organización.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de nov, 2025
Mujer más fuerte del mundo
La deportista trans perdió su título -
Foto: Redes sociales

