Mencho, del Desafío Siglo XXI, revela que le afectaron las críticas: "El hate estuvo durísimo"

Mencho, del Desafío Siglo XXI, revela que le afectaron las críticas: "El hate estuvo durísimo"

Mencho también habló sobre la decisión de Yudisa de cambiarla por Valkyria. ¿Cree que la traicionó?

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de nov, 2025
