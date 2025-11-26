Mencho, del Desafío Siglo XXI, revela que le afectaron las críticas: "El hate estuvo durísimo"

Mencho salió una vez más del Desafío Siglo XXI, esta vez luego de que su pareja Cristian se lesionara y los médicos determinaran que no podía seguir en el juego. Tras esta salida la exdesafiante reveló cuáles fueron sus emociones dentro y fuera de la competencia, especialmente luego de conocer las opiniones que los televidentes tenían sobre ella.

En diálogo con Lo Más Viral, la deportista profesional reconoció que pasó momentos de dificultad al salir por primera vez del juego y encontrarse con las críticas. Además, habló de su polémica misión del elegido y la decisión de Yudisa en esta última etapa de cambiarla de equipo.



¿Cómo enfrentó Mencho el 'hate' de los televidentes?

"El Desafío fue un golpe emocional para mí porque el entorno visual cambió, yo sé que es un reality, que es un juego, pero en ese momento yo no estaba preparada mentalmente para recibir todo el hate de la gente", indicó la exparticipante del Desafío Siglo XXI. "Yo sentí que la dí, yo sentí que no me quede con nada, en cada prueba nunca me rendí, siempre estaba dispuesta a dar lo mejor. Fue muy duro, no se lo deseo a nadie".

Tras ser eliminada del juego en un Desafío a Muerte, justo antes de esta nueva etapa y de que ella regresara por la expulsión de Katiuska, Mencho reconoció que regresar a la cotidianidad fue bastante complicado porque se encontró con algo totalmente inesperado y contrario a lo que estaba acostumbrada.



Como deportista olímpica, señaló que estaba acostumbrada a los halagos y la admiración de quienes la veían en competencia, pero en esta ocasión se encontró con malos comentarios que la afectaron emocionalmente. "Me decían lenta, me criticaban por mi físico, también me tildaban mucho porque supuestamente tenía mucha fuerza y no la demostraba, traicionera, Judas, que no servía para nada, fueron unos mensajes que si no eres fuerte mentalmente te caes".



Resaltó también que los comentarios que más le dolieron eran aquellos sobre su cuerpo. "Lo que más me dolía era ver que eran mujeres, que por mi físico, que estaba gorda, que era muy lenta, que no merecía estar allá. Las que más me tiraron fueron las mujeres".

Mencho contó que en el pasado tuvo depresión y hasta enfrentó pensamientos suicidas tras perder en los juegos de Tokio 2020. "Sentí que le fallé al mundo, a mi familia, a la gente y cuando pasa eso fracturé mi emoción, mi corazón y quise suicidarme porque sentí que había fallado". Agregó que en ese momento le costó pedir ayuda, pero en esta ocasión no quería volver a sentirse tan mal y decidió refugiarse en su familia.

"Mi esposo estuvo al pie del cañón, sentí el respaldo de él, de mi mamá, de mi familia y pude salir porque el hate estuvo durísimo", reconoció. También reconoció que al ver el programa en televisión sintió que "me faltó dar un poco más, ser más ágil, más veloz, más astuta para definir" y que por eso en esta segunda oportunidad que le dio la competencia quería demostrar algo mejor, pero la lesión de su compañero la dejó fuera de la competencia.



¿Piensa que Yudisa la traicionó?

En el podcast también se le preguntó por la decisión que tomó Yudisa en esta etapa de cambiarla a ella por Valkyria. "Yo le brindé a Yudisa un sentimiento más allá del Desafío, yo la quiero como una hija o como una hermana, yo sentía que Yudisa pertenecía en lo sentimental a mi familia. En su momento pudo ser traición, la gente lo vio así, pero yo lo vi más como que fracturó mi corazón".

A pesar de que reconoció que le dolió la determinación de su compañera, resaltó que "no la juzgo porque es un juego, si ella vio que en ese momento la jugada era así, quería beneficiarse ella y al equipo. Aunque fue una decisión no tan buena, si se hubiera beneficiado a ella digo 'ok', benefició al equipo y ojalá no le cobre factura más adelante". Además, aseguró que las lágrimas de la joven cuando Andrea Serna dio la noticia de su salida fueron "lágrimas de culpa".

