Estos turistas se pasaron de cochinos: así dejaron la habitación de un hotel

En un video grabado en una habitación de hotel y compartido por José Molina, un barrendero que se volvió influencer en Bogotá, se ve a una mujer que presta el servicio de aseo en el establecimiento, enfrentándose a un lugar completamente destrozado.

José Molina es un barrendero que ha dedicado parte de su vida a dejar impecables las calles de Bogotá. Gracias a su alcance en las redes sociales se ha hecho viral y ahora es influencer.

“¿Cómo puede ser que venga la gente de aquí, de otros países, a dejar esto en una habitación. No valoran el trabajo de esta chica”, se le escucha decir a la mujer que narra el video y grabó a la empleada.

Estado de la habitación causó indignación en redes

Basura, paquetes de tampones, envolturas de alimentos y prendas están regadas por todo el piso. Con voz que mostraba su impresión y terror, quien narra el video dice: “Esto no es normal, no es normal lo que lían los extranjeros de fiesta. Se dejan hasta tangas, los tampones”.

Aplaudió la labor de la mujer que limpia el cuarto y añadió: “No es normal que vengan y la líen en una habitación de hotel. Un plus (valor extra) deberías de cobrar y que valoren su trabajo. Vamos, ¿qué se creen estos extranjeros?”.

José Molina, quien tiene más de 305 mil seguidores en redes sociales, comentó sobre este video que “uno es la muestra de lo que es por donde pasa o llega. Si las personas que dejan los lugares de paso o alquiler así hacen esto, demuestran que no tienen cultura, educación y, tampoco, respeto y valor por el trabajo del personal del aseo. Hay un dicho que dice: ‘deja el lugar donde estés mejor que lo que lo encontraste’”.

El video desató las reacciones de los seguidores de José, quienes escribieron: “Como dejas todo a tu paso, habla de ti, tus valores, tu esencia. ¡No es ahorrarles el trabajo, es respetar a todos quienes nos rodean!”, “Son personas sin educación que no valoran el trabajo de los demás”, “Pones 5 perros solos en casa durante 1 semana y no hacen esa asquerosidad” y “Pero por eso dejan pago lo de limpieza 🧹 cuando se alquila, pero no es para que dejen eso así en esas condiciones”.

