¿Existen normas de etiqueta para comer tamal en Navidad? Ojo a lo que dice una experta

Un video se hizo tendencia en redes sociales después de que una mujer experta en etiqueta explicara la forma correcta de comer un tamal y otros alimentos populares en época navideña.

Se trata de Carmiña Villegas, una experta en etiqueta que, a través de sus redes sociales, también explica cómo comportarse en la mesa y todo el protocolo que se debe seguir antes y después de una comida.

En una entrevista con Lo más viral , compartió detalles sobre su relación con las redes sociales, los comentarios positivos y negativos, y el impacto que han tenido sus videos tras casi dos años de publicar contenido.

¿Cómo comer un tamal?

La experta dio una explicación detallada sobre la forma correcta de comer un tamal. Hizo hincapié en la necesidad de tener una mesa ordenada, con platos y cubiertos, y también una servilleta, preferiblemente de tela.

“Previamente, en la cocina, corta la cuerda con la que está atado y le cortas el exceso de hojas”, aseguró. Además, enfatizó la importancia de servir el tamal en un plato hondo, ya que “facilita comer el tamal caliente y bien presentado”.

Carmiña explicó que el tenedor debe dirigirse a la boca, es decir, el movimiento proviene del brazo y no de la posición del cuerpo de la persona. “Es importante la ubicación en la mesa y que los bocados no sean muy grandes”, dijo.

Al finalizar, la hoja se envuelve, se recoge y se deja a un lado, mientras que los cubiertos se colocan en posición para indicar que se ha terminado.

Ola de comentarios y reacciones

Tras la publicación del video, Carmiña mencionó que no imaginó que la explicación de cómo comerse un tamal hubiera generado una serie de reacciones y comentarios en las redes sociales.

“Había comentarios de toda índole. A mí me quedan más en la mente los positivos. Hay más seguidores positivos y, cuando veo que se genera polémica, me doy cuenta de que no tengo que defenderme ni entro a hacerlo”, mencionó, y añadió que eso reafirma que “lo estamos haciendo bien”.

¿Cómo inició Carmiña en redes sociales?

La empresaria colombiana que publica contenido en sus redes sociales sobre protocolo, bajo su lema ‘apasionados por la mesa’, mencionó que la idea inició tras la pandemia.

“Enseñemos a la gente. Ya que todo el mundo está centrado en la mesa y disfrutando, aprovechemos para enseñar buenos modales”, reveló.

La mujer, que cuenta con más de 570 mil seguidores en Instagram, afirmó que siente satisfacción al saber que la “gente joven” es su mayor grupo de audiencia.

Comentó que gracias a la ardua organización de su equipo de trabajo ha logrado resultados sorprendentes, ya que su comunidad poco a poco se ha ido expandiendo con más fuerza.

Esta mujer, graduada en Psicología, se considera una apasionada de la mesa, de la importancia de la etiqueta y el comportamiento en esta. Sin duda, sus consejos en redes sociales son una valiosa guía para quienes desean mejorar sus modales y disfrutar de una experiencia gastronómica.