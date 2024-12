Insólito: influencer que iba en cicla desde Alaska hasta Argentina fue robado en Colombia

Liam Garner, un joven influencer californiano de 19 años, logró lo que muchos solo sueñan: recorrer el continente americano en bicicleta, atravesando 14 países desde el norte de Alaska hasta el sur de Argentina. Garner tuvo que pedalear más de 32.000 kilómetros en el continente, incluido Colombia, país donde fue robado.

La historia de Liam comenzó en agosto de 2021, cuando, con tan solo 17 años, decidió emprender un viaje en bicicleta. Desde pequeño, siempre le había apasionado el ciclismo, y ya había recorrido distancias significativas como de Los Ángeles a San Francisco, dijo en una entrevista con CNN. El recorrido de Garner finalizó hace ya un año pero recientemente publica en sus redes el vlog de la gran aventura de su vida, incluido el robo en Colombia.

Sin embargo, fue tiempo después que leyendo un libro de la aventurera Jedidiah Jenkins, quien también viajó en bicicleta de Oregon a Argentina, inspiró a Garner a dar un paso aún más grande, que fue viajar desde Prudhoe Bay, en Alaska, hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Liam Garner tenía el sueño de viajar en bicicleta por todo el continente americano y lo logró - Instagram: @liamtheimpaler

El influencer fue robado en Colombia



A lo largo de su viaje fue asaltado cinco veces, uno de esos robos ocurrió en Colombia, donde además sufrió un accidente grave mientras pedaleaba en una zona montañosa. El joven en su estadía estuvo en Antioquia y en Valle del Cauca, lugar donde fue robado.

"Después de recorrer el valle fluvial más hermoso (en Valle del Cauca) nos despedimos del río Cauca y comenzamos a pedalear de regreso a las colinas. Fue allí donde nos encontramos con nuestro primer problema real; se trataba de un túnel enorme, la Policía nos dijo que estaba lleno de gases tóxicos y que no podíamos entrar", comenzó diciendo en una publicación reciente de Instagram.

"Todo iba genial en el viaje y fue entonces cuando sucedió algo terrible. Llegamos a un pueblo llamado Guacarí y decidimos quedarnos en un hotel barato. Eran solo dos abuelitas trabajando, así que bajé la guardia; al otro día, cuando estaba a 80km me di cuenta que me habían robado el pasaporte y más de 500 dólares de mi maleta mientras dormía", dijo. "Así que sí, me robaron unas abuelitas colombianas", concluyó.

El influencer se accidentó en Colombia

"Tuve mi primer accidente grave en Colombia. Me desmayé durante unos 15 minutos y estuve unas horas sin poder hablar”, señaló a CNN en otra ocasión. Debido a la gravedad de la caída, tuvo que ser hospitalizado y recibir unos 40 puntos de sutura, además de cirugía plástica para reparar su oreja.

Tras este incidente, Liam pasó un mes en reposo, lo que lo llevó a escribir un testamento y a reflexionar sobre lo que significaba continuar su viaje. "La idea de que uno puede salir herido y que algo realmente terrible puede pasar está mucho en tu mente mientras viajas", reconoció. "Pero no era realmente una realidad hasta que me lesioné".

Estuvo en Antioquia en su viaje por el continente americano en cicla - Instgram: @liamtheimpaler

La prueba física y emocional fue aún mayor en el sur de México, cuando él y su compañero de viaje, Logan, se encontraron con una ola de calor extremo que hizo aún más difícil avanzar. Durante más de dos semanas, tuvieron temperaturas superiores a los 40 °C, lo que los llevó a pensar en abandonar su objetivo.



Así fue el viaje que emprendió el influencer

Con muy poco dinero sus bolsillos y una bicicleta KHS Zaca, un saco de dormir, una tienda de campaña, algo de comida y una pequeña cantidad de suministros, Liam comenzó su aventura, en la que se enfrentó a climas extremos, terrenos difíciles y una gran variedad de culturas

"Pasé todo el mes después de graduarme recopilando el equipo y luego me fui", comentó a CNN, y aunque no planeó el viaje con mucho detalle al principio, siempre tuvo claro el objetivo: recorrer América del Norte y América Latina por carretera, tomando la famosa Ruta Panamericana.

“Vas muy despacio y tienes que trabajar físicamente para llegar a los lugares. Así te encariñas realmente con las pequeñas ciudades y curvas sin rumbo de la carretera", dijo sobre lo que significa para él andar en bicicleta. En su travesía recorrió México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, entre otros.

Sin embargo, México es el país centroamericano que más lleva en su corazón puesto que, "toda mi familia es de México", contó, "pero nunca aprendí el idioma, así que cruzar todo el país en bicicleta y volver a conectar con mi cultura fue algo muy importante para mí".

“Es la forma más íntima de viajar”, dijo sobre sus viajes en bicicleta - Instagram: @liamtheimpaler

"Si me hubiera quedado en casa y hubiera ido a una universidad comunitaria o algo parecido, ¿habría sido realmente una mejor persona de lo que soy ahora? Creo que no. Por eso, creo que ha sido la decisión más competente que he tomado en mi vida", concluyó en la entrevista.