Fernando 'El Flaco' Solórzano preocupa a seguidores al aparecer desde el hospital: ¿qué le ocurrió?

El actor Fernando 'El Flaco' Solórzano preocupó a su millón de seguidores en redes sociales al crear algunas historias, junto a su esposa Lorena Altamirano, desde el hospital. El famoso, recordado especialmente por sus papeles en telenovelas como 'Vecinos', 'Pedro, el escamoso', 'Las muñecas de la mafia', entre otras, apareció en urgencias y le comentó a los internautas que estaba enfrentando una complicación de salud y terminó hospitalizado.

Un fuerte dolor afectó a Solórzano el miércoles 18 de junio, lo que lo motivó a acudir a urgencias. Aunque el actor pensaba que se trataba de algo que podrían contratacar y controlar rápidamente los médicos, lo cierto es que tuvieron que dejarlo hospitalizado y sigue a la espera de nuevos exámenes. Por fortuna, ha mantenido al tanto a sus seguidores de lo que está pasando con su salud.

¿Qué tiene 'El Flaco' Solórzano?

El actor de 61 años explicó que el dolor lo despertó de manera abrupta en la madrugada del miércoles, pero era un dolor que él ya había sentido anteriormente: un cólico renal. Por lo que inmediatamente le dijo a su esposa que fueran a un centro médico. "El cólico renal es de los cólicos más bravos que uno pueda tener. Eso fue como a las 5:00 a. m. Yo lo sentí y, como a mí ya me han dado varios, uno como que les tiene el tiro, pero le dije a la ‘negra’ que nos fuéramos para el médico antes de que empezara en forma. Aquí estoy conectado a unos medicamentos, pero todo bien", explicó en un primer momento.

Aunque anteriormente ya había pasado por esto, esta vez la situación parece ser más complicada. 'El Flaco' Solórzano se mostró, horas más tarde, canalizado y en una ambulancia, acompañado todo el tiempo por su esposa. "Cólico de cálculos, siempre he tenido ese problemita y aquí me atacó con todo. Vamos a ver, estamos en la clínica, en urgencias, y vamos a ver qué dicen los exámenes", señaló. Lorena Altamirano, también compartió detalles de lo que estaban viviendo en sus redes. "Él sufre de cálculos. Hace muchísimos años no le daban, pero el dolor tan fuerte es porque tiene un cálculo. Estamos esperando que le hagan un examen para ver si lo tienen que operar o no, pero gracias por preocuparse y preguntar", expresó ella en su Instagram.

A la espera de los resultados de los exámenes, Fernando 'El Flaco' Solórzano tuvo que pasar la noche en el hospital. Lorena Altamirano, su esposa, mostró que en un momento del día regresó a su casa para buscar ropa y objetos que el actor necesitaba para pasar la noche en el centro médico. Agradeció a todos los seguidores del actor por estar pendientes de la salud del famoso en este momento y mandarle buenos deseos.

Lo más reciente de la salud de 'El Flaco' Solórzano

En la mañana de este jueves 19 de junio, el actor colombiano dio una actualización a sus seguidores sobre su estado de salud. Con su particular humor, Solórzano informó lo siguiente: "Seguimos en la clínica, yo pensé que esto iba a ser rapidito, que iba a ser parto natural, que ese cálculo iba a salir fácilmente por la orina, pero no. Hice un mal cálculo, mis queridos. Sigo esperando resultados y esperar a que el médico venga y me diga si hacemos esa cirugía, una pequeña cirugía que se hace por el pipilongo. Imagínense".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL