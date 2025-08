Calvin Harris anuncia nacimiento de su primer hijo con emotivas fotos: "Micah está aquí"

El músico y DJ británico Adam Richard Wiles, más conocido como Calvin Harris, anunció este lunes el nacimiento de su primer hijo, Micah, con un carrusel de fotografías en Ibiza (España) que publicó en su Instagram, acompañado del mensaje: “El 20 de julio llegó nuestro chico. ¡Micah está aquí!”.

Adicionalmente, el artista de 41 años dejó un emotivo mensaje para su esposa, la presentadora de radio británica Vick Hope, de 35 años. "¡Mi esposa es una superheroína y estoy completamente asombrado por su sabiduría! Tan agradecido. Te queremos mucho Micah”, agregó. En la colección de imágenes se puede apreciar al DJ con los ojos cerrados y sentado en un sofá mientras sujeta al bebé de espaldas contra su pecho. En la imagen que le sigue, se puede ver tanto a Hope en una piscina como a Harris sacando al bebé del agua, dando a entender que la pareja habría optado por un parto en su casa.

La buena noticia del nuevo integrante de la familia causó mucha emoción en los fanáticos de la pareja. También, llamó la atención que la publicación se completa con una imagen de la placenta de Hope y dos fotos posteriores mostrando que fue deshidratada y convertida en pastillas.



Trayectoria de Calvin Harris

Harris, nacido en Escocia, comenzó trabajando como organizador en un supermercado. Tuvo sus inicios cantando en una banda y, tras algunos discos, decidió probar suerte como DJ, según la revista Vogue. Luego de esta decisión, su talento le permitió firmar con una discográfica tras un tiempo componiendo y colgando sus temas en MySpace. En el 2011 fue telonero de Rihanna y su música empezó a llegar al gran público, lo que hizo que años después sus canciones ‘One Kiss’, ‘We Found Love’, ‘Summer’ o ‘This Is What You Came For’ se convirtieran en éxitos internacionales y le dieran el reconocimiento que hoy en día tiene, al punto de estar nominado 6 veces a los premios Grammy, ganando en la categoría de mejor vídeo musical de formato corto.

Harris compagina su nueva faceta como padre con el resto de sus compromisos profesionales, como la residencia que realiza cada jueves y viernes en la discoteca Ushuaia de Ibiza hasta el próximo 12 de septiembre.

