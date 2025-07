Revelan autopsia de la actriz pakistaní Humaira Asghar Ali, hallada muerta tras meses desaparecida

La actriz Humaira Asghar Ali, originaria de Pakistán, fue hallada muerta después de varios meses desaparecida. El cuerpo de la intérprete, conocida por su participación en el reality Gran Hermano, fue encontrado el pasado martes 8 de julio en su apartamento en un alto grado de descomposición.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Autoridad de Vivienda para la Defensa (DHA) hizo el hallazgo de la actriz. Su apartamento había sido cerrado con doble llave desde dentro y se identificó que no tenía señales de ser forzado. De acuerdo con reportes, Humaira Asghar Ali no había sido vista desde octubre de 2024. Su muerte solo se conoció después de que un alguacil, designado por un tribunal de la ciudad de Karachi, fuera a su apartamento para ejecutar una orden de desalojo, debido a que no había hecho el pago de arriendo del lugar.

“Hasta el momento, no hay indicios de crimen ni suicidio”, declaró Syed Asad Raza, Subdirector General de Karachi Sur, en un informe presentado ante el tribunal y obtenido por el medio Gulf Times. El cuerpo de la actriz fue analizado y con un examen químico, realizado por el Centro Internacional de Ciencias Químicas y Biológicas de la Universidad de Karachi, se analizaron muestras de cabello, hígado, pulmones y otros órganos mediante tecnología avanzada de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS).



¿Qué reveló la autopsia al cuerpo de la actriz Humaira Asghar Ali?

Según el medio citado, los resultados del informe forense confirmaron la ausencia de intoxicantes, narcóticos o venenos en el cuerpo de la intérprete pakistaní. Por esta razón, las autoridades creen que la actriz falleció por causas naturales o accidentales, descartando que se tratara de un suicidio u homicidio.

Publicidad

La autopsia, realizada por el doctor Summaiya Syed, cirujano policial del Centro Médico de Postgrado Jinnah (JPMC), determinó que el cuerpo llevaba alrededor ocho meses en descomposición. Con esta información se sitúa la fecha de muerte de la actriz en octubre de 2024. La última publicación en Instagram de Humaira Asghar Ali fue en septiembre del año pasado.

La Policía realizó un análisis de material encontrado en la escena donde se encontró el cuerpo de la actriz. El Laboratorio Forense de ADN y Serología de Sindh (SFDL) confirmó la presencia de pequeñas manchas de sangre en la ropa de Asghar Ali, que probablemente fueron ocasionadas por picaduras de insectos.



¿Qué ha dicho la Policía sobre la muerte de la actriz?

La Policía de Karachi formó un equipo especial de investigación para indagar las circunstancias de la muerte de Humaira Asghar Ali. Se hicieron varios hallazgos importantes. Se realizaron análisis forenses que mostraron que la actriz había realizado 14 llamadas y enviado varios mensajes antes de que se dejará de reportar actividad de sus dispositivos móviles. Ninguna de las llamadas o mensajes obtuvieron respuesta.

Publicidad

Las autoridades localizaron dos cuentas bancarias personales, una de las cuales contenía más de 390.000 rupias (poco más de 18 millones de pesos). Asimismo, los investigadores aseguraron que no se halló imágenes de vigilancia del edificio. Además, el apartamento se encontraba en mal estado. "Estaba cerrado por dentro y se recuperaron todas las llaves en el lugar de los hechos. No hay pruebas que sugieran allanamiento forzado, violencia física ni suicidio", declaró un miembro de la Policía.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL