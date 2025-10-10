En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Historia detrás del jaguar que luchó por su vida en aguas del río Negro, en el corazón del Amazonas

Historia detrás del jaguar que luchó por su vida en aguas del río Negro, en el corazón del Amazonas

Fueron militares y veterinarios los que lograron rescatar al animal que, tras varias cirugías riesgosas, se recupera con éxito para regresar pronto a la selva.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad