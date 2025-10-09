En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Operativo del Inpec en 123 cárceles tras atentados a guardias: hallaron plata hasta en los techos

Operativo del Inpec en 123 cárceles tras atentados a guardias: hallaron plata hasta en los techos

La guardia penitenciaria se incautó de más de 800 celulares, droga, licor artesanal, dinero en efectivo y armas cortopunzantes, entre otros hallazgos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Operativo del Inpec en 123 cárceles tras atentados a guardias: hallaron plata hasta en los techos
Imágenes suministradas

Publicidad

Publicidad

Publicidad