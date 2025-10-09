Operativo del Inpec en 123 cárceles tras atentados a guardias: hallaron plata hasta en los techos

El Inpec adelantó un megaoperativo en 123 cárceles del país, tras los atentados de la última semana de los que han sido víctimas sus dragoneantes, el más reciente perpetrado este jueves 9 de octubre, en Cartagena.

De acuerdo con lo informado por la institución, fueron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI) quienes adelantaron el operativo en los penales, donde están recluidas más de 21 mil personas.

“Desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., el INPEC se tomó 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones”, señaló el Inpec en un comunicado.



El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, precisó que el megaoperativo se adelantó por “los últimos hechos desafortunados que ha vivido el sistema penitenciario con el asesinato de varios funcionarios del Inpec, inclusive un médico”.



¿Qué encontró el Inpec en las cárceles del país?

Videos y fotografías compartidas por la entidad mostraron cómo los miembros del CRI buscaron en cada rincón elementos y dispositivos no permitidos para los presos. En colchones, huecos cavados en el piso y hasta en el techo fueron hallados teléfonos, dinero y droga.

De acuerdo con lo detallado por el director del Inpec, se decomisaron “alrededor de 980 celulares, más de 2.800 SIM card, 11.000 gramos de sustancias estupefacientes, 970 armas cortopunzantes y otros resultados importantes”.



Asimismo, fueron encontrados 2.528 accesorios de telefonía móvil, 1.790 litros de licor artesanal y 4.233.200 pesos en efectivo.

“No vamos a desfallecer, continuamos con toda la moral trabajando por el sistema penitenciario y sobre todo con el apoyo de todos los trabajadores del Inpec, administrativos, cuerpos de seguridad y vigilancia y continuaremos porque no vamos a desfallecer ante ningún delincuente ni ante las amenazas”, añadió.

Noticia en desarrollo.