SÉPTIMO DÍA

Modus operandi de sujeto que habría matado a 3 mototaxistas en Caquetá; quedó libre y atacó a otro

En menos de una semana, tres mototaxistas desaparecieron y fueron hallados muertos en Caquetá. El presunto asesino confesó los crímenes, pero por un aparente error judical quedó en libertad. ¿Qué ocurrió? Véalo en Séptimo Día.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 9 de oct, 2025
