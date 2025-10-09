En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / ¿Asesino en serie? Señalado de matar mototaxistas se habría hecho un tatuaje por cada víctima

¿Asesino en serie? Señalado de matar mototaxistas se habría hecho un tatuaje por cada víctima

Los crímenes de 3 mototaxista en una semana en San Vicente del Caguán, Caquetá, develaron un macabro pasado del señalado de cometerlos. ¿Por qué tiene tatuadas 23 cruces? Séptimo Día investigó el caso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
¿Libertad equivocada? Habla señalado de crímenes de mototaxistas

Publicidad

Publicidad

Publicidad