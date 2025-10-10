En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Alejandro Riaño habló de razones por las que despidió a 'Enanicks' de Juanpis Show: actor respondió

Alejandro Riaño habló de razones por las que despidió a 'Enanicks' de Juanpis Show: actor respondió

Jhon Alejandro Vargas, 'El Niñor' en redes sociales y conocido como 'Enanicks' en el programa The Juanpis Live Show, sacó a la luz las condiciones de su contrato laboral y el pago que recibía. El comediante dio sus argumentos de la salida del personaje.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Alejandro Riaño habló de razones por las que despidió a 'Enanicks' de Juanpis Show: actor respondió
Alejandro Riaño habló de razones por las que despidió a 'Enanicks' de Juanpis Show: actor respondió
REDES

Publicidad

Publicidad

Publicidad