Alejandro Riaño habló de razones por las que despidió a 'Enanicks' de Juanpis Show: actor respondió

La salida de Jhon Alejandro Vargas, conocido por interpretar al personaje de ‘Enanicks’ en el programa The Juanpis Live Show, ha desatado una polémica en redes sociales. El actor, quien acompañó durante varios meses al comediante Alejandro Riaño en su formato de entrevistas, reveló que su participación nunca fue formalizada mediante un contrato y que su pago era de 200.000 pesos por "cuentas de cobro".

El caso se hizo público a través de un video difundido por Vargas en sus redes sociales, donde explicó las condiciones en las que trabajó y respondió a las declaraciones que el creador del programa ofreció en una transmisión en vivo. Según el actor, su intención era aclarar su versión y poner fin a las especulaciones en torno a su salida del proyecto.

El personaje de ‘Enanicks’ hacía parte del elenco del formato The Juanpis Live Show, transmitido por YouTube y grabado en el teatro del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, además de presentaciones en otras ciudades y países. Este espacio, creado por Riaño, ha alcanzado un alto reconocimiento por sus entrevistas con figuras públicas y su mezcla de humor y crítica social. Dentro del show, ‘Enanicks’ cumplía el rol de asistente del protagonista.



¿Por qué 'Enanicks' ya no hace parte de 'Juanpis Show'? Esto dijo Alejandro Riaño

Sin embargo, la relación entre el actor y el equipo de producción terminó en medio de desacuerdos. Según las declaraciones de Alejandro Riaño, la decisión de reemplazar a Vargas fue producto de diferencias con el tipo de contenido que el actor compartía en sus redes sociales y de comportamientos que no coincidían con los valores que el programa busca transmitir.



Durante una transmisión en vivo en TikTok, el comediante se refirió directamente al tema para aclarar lo sucedido. “¿Qué pasó con el anterior ‘Enanicks’? La gente todavía escribe que qué pasó, que si lo echaron... Bueno, no, lo queríamos muchísimo, lo que pasa es que su contenido, él venía haciendo un contenido con personas que no nos gustaban“, explicó Riaño.

El productor añadió que parte del contenido publicado por Vargas hacía referencia al consumo de sustancias psicoactivas y a situaciones que, según él, eran contrarias al mensaje de la productora. “Contenido con temas de drogas en vivo, montando videos en sus historias, como: ‘Acá, acabamos de consumir popper’, trabado con mujeres de OnlyFans atrás”, comentó el comediante durante la transmisión.



Riaño aseguró que el equipo intentó advertirle en varias ocasiones al actor sobre el impacto de esas publicaciones en la imagen del proyecto. “Le explicábamos que ese no era el proyecto y que tenía que tener mucho cuidado con el contenido que subía, porque realmente lo que estábamos haciendo era lo contrario. El respeto a la mujer, el cuidado de las drogas, en fin... Y muchas de estas cosas. No se lo dijo una vez, sino dos, o tres, o incluso cuatro”, relató.

De acuerdo con el creador del programa, tras varias conversaciones internas, la decisión de terminar la colaboración fue definitiva. “La última vez fue como: ‘Lo queremos muchísimo, gracias por todo, pero creo que llegamos hasta acá’. Uno escoge sus prioridades en la vida. Él no las escogió en su momento, entonces, eso fue lo que pasó. No trabajamos más con él. También una vez lo llevamos de gira y, bueno, pasó otra cosa que no nos gustó. Y esa era como otra oportunidad que le habíamos dado de volver al proyecto y dijimos: ‘No, no, no se puede’“, añadió Riaño.

Después de la salida de Vargas, el equipo del The Juanpis Live Show incorporó a un nuevo integrante conocido como Angelito, a quien Riaño describió como una persona responsable y respetuosa. “Estamos con otra persona maravillosa también, que se llama Angelito. Yo le deseo todo lo mejor a nuestro anterior ‘Enanicks’, pero... pero en este momento tenemos a una persona completamente responsable, no llega fumado, respeta los espacios. Decidimos continuar con el que estamos y ha sido maravilloso trabajar también con él", puntualizó el comediante.



Lo que respondió el actor de talla baja a las declaraciones: "Dañar mi imagen"

La versión de Riaño generó diversas reacciones en redes, y poco después Vargas decidió responder públicamente. En un video compartido a través de su cuenta de TikTok, el actor pidió bajar el tono de la controversia y dio su versión sobre lo ocurrido. “Bueno, mi gente, esta es mi reacción hacia los comentarios del señor Alejandro Riaño, más conocido como Juanpis. Primero que todo, quiero agradecerle por la oportunidad que me dio de haber participado en el programa de Juanpis Live Show. Quiero hacer este video con el fin de dejar este capítulo cerrado, aclarando que yo no soy la persona que él dice, intentando dañar mi imagen, diciendo que soy un consumidor. Dicho esto, no tengo ni odio ni resentimiento en contra de él ni el equipo de trabajo”, afirmó.

El actor explicó además las condiciones en las que trabajó durante su participación en el programa, señalando que no tuvo un contrato formal y que su pago era por evento. “Quiero que ustedes sepan que la empresa de Juanpis nunca me hizo un contrato formal, a mí me pagaban por cuentas de cobro por $200.000 pesos por show y ahí yo duraba de tres a cuatro horas. En ningún momento tuve ningún contrato por prestaciones de servicios o término indefinido”, precisó Vargas en el mismo video.

De acuerdo con su relato, su vínculo con la producción se manejaba de manera informal, a través de pagos por presentación sin garantías laborales ni continuidad asegurada. Esa aclaración fue interpretada por algunos usuarios como una denuncia sobre las condiciones de contratación en el sector artístico, aunque el actor no profundizó en el tema ni hizo señalamientos directos contra Riaño.

Pese a las declaraciones de ambos, el intercambio de versiones mantuvo la atención del público, ya que el personaje de ‘Enanicks’ se había convertido en uno de los más reconocidos del show. Su ausencia fue notoria para los seguidores del formato, lo que motivó preguntas constantes al comediante sobre su paradero y provocó que Riaño decidiera referirse abiertamente a la situación.

