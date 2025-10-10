Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 10 de octubre: los números ganadores.

En la noche del viernes 10 de octubre de 2025, se realizó una nueva edición del sorteo de la Lotería de Medellín, correspondiente al número 4804. Esta actividad, que forma parte de los eventos semanales de juegos de azar en Colombia, coincidió con otros sorteos importantes como los de las loterías de Risaralda y Santander. El evento fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la entidad, como parte de su esfuerzo por garantizar transparencia y cobertura nacional.

La Lotería de Medellín fue establecida en el año 1945, bajo la administración de la Beneficencia de Antioquia. Desde su creación, su objetivo principal ha sido generar recursos para el financiamiento de programas sociales, educativos y de salud pública en el departamento. A través de los años, esta lotería ha permanecido como una de las opciones más tradicionales dentro del sistema de juegos de suerte y azar del país.



Resultados Lotería de Medellín el viernes 10 de octubre EN VIVO

Estos son los resultados completos de la Lotería de Medellín, correspondientes al sorteo 4804 de este viernes:

Números ganadores:

Serie:

¿Cómo se juega la Lotería de Medellín?

Participar en la Lotería de Medellín es sencillo. El jugador debe adquirir un billete que contiene un número de cinco cifras y una serie. Durante el sorteo, se extraen los números ganadores de un bombo, y el premio mayor se otorga al billete que coincida exactamente con el número y la serie seleccionados. Además del premio mayor, que es de 16 mil millones de pesos, existen múltiples premios secos que se distribuyen entre los billetes que coincidan parcialmente con los números sorteados. Estos premios están divididos en categorías, que incluyen:



Un seco de $1.000 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Tres secos de $50 millones

Cinco secos de $20 millones

Veinticinco secos de $10 millones

"Cada billete de la Lotería de Medellín tiene un precio de $21.000 pesos colombianos y está compuesto por 3 fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000 colombianos", informó la entidad en su sitio web oficial.

Los billetes de la Lotería de Medellín pueden adquirirse a nivel nacional en múltiples puntos autorizados, como supermercados, tiendas, agencias de lotería y otros establecimientos comerciales. También existe la posibilidad de realizar compras en línea a través del sitio web oficial de la lotería y de plataformas especializadas como Lottired.net, las cuales permiten realizar transacciones seguras y recibir el billete en formato electrónico.



Además de los sorteos tradicionales, la Lotería de Medellín ofrece otras modalidades de participación, como el programa "Raspa Ya", que permite a los jugadores conocer al instante si han ganado un premio. Esta opción está disponible únicamente para quienes adquieren billetes físicos. Si el desprendible del billete muestra el nombre de un premio, el jugador lo gana de inmediato, sin necesidad de esperar el sorteo.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Medellín?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el valor ganado:



Premios menores a $5 millones pueden ser reclamados en cualquier agencia distribuidora autorizada en Colombia.

pueden ser reclamados en cualquier agencia distribuidora autorizada en Colombia. Premios mayores a $5 millones deben ser reclamados directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín. Para esto, es obligatorio presentar el billete ganador en físico, junto con la cédula de ciudadanía del ganador.

Los pagos se efectúan mediante transferencia bancaria, y es necesario llenar un formulario de pago disponible en el sitio web oficial de la entidad. El trámite solo puede hacerse por la persona registrada como ganadora. De acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios de lotería están sujetos a deducciones fiscales. Las retenciones obligatorias son:



Un 17% del valor del premio, destinado al financiamiento del sistema de salud.

Un 20% adicional si el valor del premio supera las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario), como parte del impuesto por ganancias ocasionales.

Esto significa que el monto final que recibe el ganador puede ser considerablemente menor al valor nominal del premio, dependiendo de su cuantía. El ganador tiene un plazo de un año para reclamar su premio, contado desde la fecha en que se llevó a cabo el sorteo. Este término está estipulado en el artículo 12 del Capítulo II de la Ley 1393 de 2010, la cual regula varios aspectos relacionados con los juegos de azar y su administración en el país.

