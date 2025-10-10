Shakira celebra a la mujer latina: "Somos las verdaderas lobas de este mundo"

La artista colombiana Shakira concedió una entrevista exclusiva a People, en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. La conversación se produce mientras la cantante se encuentra en medio de una intensa actividad profesional, que incluye su exitosa gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', la cual ha llenado estadios, y el lanzamiento reciente de su propia marca de productos para el cuidado capilar.

La artista, quien se autodenomina una "loba", según People, destacó la resiliencia y autenticidad como características centrales de la mujer latina. Shakira afirmó que las mujeres hispanas son las "verdaderas lobas de este mundo" debido a su capacidad simultánea de ser feroces en la defensa de sus familias y sueños, y de nutrir, amar y conectar. Esta fuerza, mencionada como parte del ADN latino, permite a las mujeres hispanas manejar múltiples responsabilidades con determinación.



La importancia de sus raíces

Para la barranquillera, mantener la conexión con su tierra natal es fundamental, especialmente para sus hijos, Milan y Sasha, ya que la artista se asegura de que sus hijos estén inmersos en la cultura colombiana a través de la comida, la música y la convivencia familiar. De hecho, comentó que los lleva a Barranquilla para compartir con sus abuelos y experimentar tradiciones. Un momento que quiso mecionar con mucha alegría fue su visita a la Guacherna, del Carnaval de Barranquilla, donde pudieron disfrutar disfrazados como cualquier otro niño. Shakira destacó que su objetivo es que sus hijos siempre tengan presentes los valores latinos de resiliencia y sentido de comunidad.



El impacto de su música a nivel internacional

La entrevista sirvió para reflexionar sobre la trayectoria de Shakira como embajadora cultural. La artista recordó momentos clave que le han generado un profundo orgullo al representar a su comunidad. Señaló el éxito de 'La Tortura' como un punto de partida, ya que fue una canción totalmente en español que logró estar presente en la radio estadounidense, algo que hasta esa fecha solo se había conseguido con canciones en inglés o spanglish, haciendo que se le abriera un camino significativo para la música en español.

Otro momento de gran relevancia cultural fue su actuación en el Super Bowl LIV en 2020, donde puso la champeta en el escenario más grande del mundo; con esto, Shakira observó cómo la música latina ha transformado la percepción global de la comunidad hispana, mencionando que, en sus inicios, pocos artistas latinos eran conocidos internacionalmente y el español rara vez se escuchaba en la radio fuera de los países hispanohablantes.



Hoy, en paralelo al crecimiento de la población latina a nivel mundial, la influencia cultural de la región ha aumentado significativamente y la música en español lidera en muchos ámbitos internacionales. Géneros como el reguetón y el trap latino han pasado de ser géneros bastante de manera internacional, demostrando el poder de los ritmos latinos.



¿Qué es 'isima'?

En cuanto a su nueva faceta de empresaria, Shakira presentó 'isima', su línea de cuidado capilar. Explicó que esta marca es el resultado de una necesidad cultural personal y está respaldada por la ciencia, ya que durante años ella misma luchó con los daños causados por constantes tratamientos como la decoloración, el alisado o la keratina. Por eso, dedicó cuatro años a crear productos que restauran la salud, el brillo y la fuerza del cabello. La artista destacó que, como empresaria latina en el mundo de la belleza, se siente orgullosa de lanzar una línea que aborda experiencias y texturas de cabello que históricamente no han estado representadas en la industria.

Sobre su futuro, la artista barranquillera confirmó que tiene "grandes planes", que incluyen seguir de gira para encontrarse con sus seguidores alrededor del mundo, y que está "cocinando" nuevos proyectos emocionantes que anunciará próximamente. Finalmente, concluyó la entrevista reafirmando el valor de la unión, pues "no hay nada más poderoso que cuando una loba puede estar con su manada".



