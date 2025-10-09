En vivo
Congreso de Perú acepta mociones de destitución contra Dina Boluarte y la convoca inmediatamente

La presidenta del país sudamericano sería destituida en las próximas horas tras perder el apoyo de los partidos que la respaldaron desde su llegada al poder. Tendrá la posibilidad de defenderse para posteriormente definir su futuro político.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de oct, 2025
Dina Boluarte, presidenta de Perú, hizo un llamado a la calma y al diálogo a manifestantes
Dina Boluarte, presidenta del Perú, sería destituida en las próximas horas. -
Foto: AFP

