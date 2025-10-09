En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Cómo lograron los médicos salvar la vida de mujer golpeada con martillo en Bogotá?

¿Cómo lograron los médicos salvar la vida de mujer golpeada con martillo en Bogotá?

Karina Rincón fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja, José Urbano Medina, hoy en manos de la justicia por ese delito. El personal médico que la atendió a finales de septiembre, cuando se registró el caso, habló con Noticias Caracol.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
José Urbano Medina y Karina Rincón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad