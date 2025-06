Joven pidió una lavadora por Temu y se "desinfló" con lo que le llegó: video de la reacción

Una joven colombiana quiso aprovechar una oferta en la plataforma de comercio Temu y terminó llevándose una inesperada sorpresa, con la que no quedó satisfecha, pues confiada en que se trataba de un electrodoméstico con buena capacidad, realizó el pedido sin verificar con mayor detalle las especificaciones del producto. Según explicó en la red social TikTok, su confusión surgió por el título del artículo, que destacaba "15 kg", lo cual le generó la idea de que se trataba de la capacidad de carga. Sin embargo, ese número hacía referencia al peso total del aparato.

La joven, cuya identidad no ha sido revelada, decidió adquirir lo que creyó era una lavadora de 15 kilos a través de Temu, atraída por los precios competitivos y las buenas reseñas del sitio. Sin embargo, al recibir su paquete, la sorpresa fue minúscula: en lugar de una lavadora convencional, el contenido era una pequeña máquina portátil, con capacidad apenas para lavar algunas prendas pequeñas.



Joven recibió una mini lavadora al pedirla por Temu

Cuando el paquete llegó a su hogar, el electrodoméstico era tan liviano que su hermano pudo sostenerlo con una sola mano mientras grababa un video, en el que mostraba el producto recibido entre risas: "Miren lo que le llegó. Mi hermana pidió una lavadora de 15 kilos en Temu y miren lo que le llegó", se le escucha decir entre carcajadas. El video fue rápidamente compartido en plataformas como TikTok e Instagram, donde ganó popularidad.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Es para ropa interior", "la lavadora de la que mide 1.50", "por lo menos no llegó tamaño Barbie", fueron algunas de las reacciones. Aunque otros usuarios destacaron que la joven no leyó bien las especificaciones del producto: "Todo producto en venta trae sus especificaciones, hay que leer bien antes de comprar", "Eso pasa cuando compras en Temu", "Se ve claramente que caben más cosas".



¿Cómo funciona la oferta de regalos en Temu y qué tan reales son?

La plataforma de comercio electrónico Temu ha ganado popularidad por sus precios bajos y también por su llamativo programa de regalos. A través de distintas dinámicas dentro de la aplicación, los usuarios pueden acceder a productos gratuitos, aunque el proceso requiere tiempo y compromiso. Estas son las principales formas de participar:



Juegos y desafíos: Temu utiliza una serie de juegos y desafíos dentro de su aplicación para atraer a los usuarios y mantenerlos comprometidos. Estos incluyen ruletas de la suerte y simulaciones de granjas virtuales, donde los clientes deben completar tareas diarias para ganar puntos o gotas de agua que pueden canjear por productos.

La aplicación también ofrece códigos promocionales que los usuarios pueden ingresar para obtener descuentos o productos gratuitos. Estos códigos suelen tener un tiempo límite de uso y pueden variar según la ubicación geográfica del usuario. Referidos: Uno de los métodos para ganar regalos en Temu es a través de la invitación de nuevos usuarios. Los usuarios actuales pueden compartir un enlace de invitación con amigos y familiares, y por cada nuevo usuario que se registre a través de ese enlace, el usuario original recibe puntos o créditos que pueden canjear por productos.

¿Son reales los regalos de Temu?

La pregunta clave es si los regalos de Temu son realmente gratuitos o si hay algún truco detrás de la oferta: la realidad es que, aunque es posible obtener productos gratuitos, no es tan sencillo como parece. Los usuarios deben invertir tiempo y esfuerzo en participar en los juegos, ingresar códigos promocionales y referir a nuevos usuarios. Además, algunos usuarios han reportado que los productos gratuitos son de menor calidad o que los costos de envío pueden ser elevados, lo que reduce el atractivo de la oferta.

