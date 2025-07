Nuevo color es descubierto por científicos en Estados Unidos: solo cinco personas lo han visto.

Científicos de la Universidad de Berkeley, en California, lograron percibir un color que no puede verse de manera natural por el ojo humano. Fue posible gracias a un sistema que estimula directamente los conos de la retina usando microdosis de láser, con lo cual se expandió artificialmente el espectro de colores percibidos. El hallazgo fue documentado en un artículo publicado en Science Advances el 18 de abril de 2025 y plantea una posible expansión del espectro cromático humano a partir de la manipulación directa del sistema visual.

Los investigadores del Laboratorio de Visión y Óptica lograron inducir la percepción del que sería un nuevo color mediante una técnica experimental que estimula de forma individual las células fotorreceptoras del ojo humano. En el artículo publicado por la Universidad de Berkeley se lee que "introducimos un principio, Oz, para visualizar imágenes en color: el control directo de la actividad fotorreceptora del ojo humano mediante la aplicación de luz célula por célula".



¿Cuál es el nuevo color descubierto por científicos?

Se trata de un nuevo color denominado por los investigadores como "olo", el cual solo cinco personas han experimentado verlo. La percepción fue descrita como un tono azul verdoso altamente saturado que, según los propios sujetos de prueba, no tiene equivalente en el mundo natural ni en tecnologías visuales actuales. En lo que respecta a la investigación, en la definición técnica de "olo" este se representa en el código binario 010, aunque no guarda una correspondencia convencional con modelos digitales de color.

"Llamamos a este nuevo color 'olo'. Los participantes informan que el olo en nuestro sistema prototipo aparece azul verdoso con una saturación sin precedentes, al observarlo en relación con un fondo gris neutro. Los participantes descubren que deben desaturar el olo añadiendo luz blanca para lograr una coincidencia de color con la luz monocromática más cercana, que se encuentra en el límite de la gama, prueba inequívoca de que el olo se encuentra fuera de ella", se lee en el estudio.

El equipo trabajó con una tecnología llamada Oz, en honor a la novela El Mago de Oz, ya que se trata de una forma de "ver" colores inexistentes en la experiencia cotidiana, como si se atravesara una puerta hacia una dimensión sensorial desconocida, según explicaciones previas de National Geographic. El principio fundamental del sistema consiste en controlar directamente la actividad de conos individuales de la retina, sin depender de la iluminación ambiental ni de los medios ópticos tradicionales como pantallas o proyectores.

En condiciones normales, cuando una persona percibe un color, su cerebro interpreta la combinación de señales provenientes de tres tipos de conos: los sensibles a longitudes de onda largas (L, para rojos), medias (M, para verdes) y cortas (S, para azules). Sin embargo, debido al solapamiento entre estas sensibilidades espectrales, es prácticamente imposible estimular solo uno de estos tipos de conos sin afectar a los otros. La novedad del sistema Oz es que permite dirigir microdosis de láser a células M específicas, evitando estimular las células L o S vecinas. Esto genera una señal visual que, según el modelo de procesamiento neuronal, no tiene precedente en la visión humana.



¿Cómo descubrieron el nuevo color?

Los experimentos fueron realizados sobre una pequeña área del campo visual (0,9 grados centrados a 4 grados de la fóvea) mientras los sujetos mantenían la fijación ocular. El sistema, apoyado en tecnologías de óptica adaptativa y tomografía de coherencia óptica, identificó la ubicación y tipo espectral de más de mil células cónicas por sujeto. A partir de ello, se aplicaron secuencias de luz láser a 488 nanómetros de longitud de onda, controlando el nivel de activación en cada cono con una precisión inédita.

Los investigadores determinaron empíricamente que "olo" no puede igualarse con ninguna longitud de onda de luz monocromática ni con combinaciones tradicionales de color en el espacio de percepción humana. En experimentos de comparación, los voluntarios debieron añadir luz blanca para intentar igualar la percepción del nuevo color con alguna referencia conocida. Según las conclusiones del equipo, la necesidad de desaturación al observar el color viene a ser una prueba de que este se sitúa fuera de la gama perceptual tradicional.

"No hay forma de representar ese color en un artículo o en un monitor. La cuestión es que este no es el color que vemos, simplemente no lo es. El color que vemos es una versión de él, pero palidece por completo en comparación con la experiencia del olo", explicó a The Guardian Austin Roorda, científico del equipo. El equipo define este fenómeno como metamerismo espacial que, a diferencia del metamerismo espectral, la técnica de Berkeley manipula directamente la topografía luminosa sobre la retina. De este modo, la percepción depende más del patrón espacial de estimulación que de las características físicas de la luz empleada.

Este descubrimiento también sugiere que el espacio cromático humano podría ser mucho más amplio de lo que se creía. De hecho, el equipo sugiere que el mismo principio podría aplicarse para desarrollar terapias visuales dirigidas a personas con deficiencias en la percepción del color, como el daltonismo. No obstante, el sistema aún se encuentra en una fase experimental y presenta múltiples limitaciones prácticas. Por un lado, requiere tecnología costosa, intervención directa sobre el ojo y condiciones extremadamente controladas. Por otro lado, es posible que su descripción no pueda universalizarse, pues aunque todos los sujetos coincidieron en identificarlo como azul verdoso con una saturación muy intensa, no hay garantía de que esa percepción sea idéntica entre personas distintas.

