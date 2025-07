Famoso actor colombiano se encuentra luchando contra el cáncer y pidió ayuda por cirugía de tumor

Andrés Bejar, un famoso actor colombiano, aprovechó sus redes sociales para dar a conocer lo que sería uno de los momentos más duros de su vida. Esto se debe a que el hombre habló, recientemente, sobre un diagnóstico de cáncer de piel en su oído izquierdo que lo tiene a la espera de una cirugía de gran urgencia, pero asegura que agendar dicho trámite con su EPS ha sido prácticamente imposible.

Según él, el sistema de salud no le ha facilitado este procedimiento quirúrgico que sería clave para su recuperación. El más reciente video publicado por el artista, divulgado el 27 de julio de 2025, se hizo viral en redes sociales y condujo a que decenas de actores y espectadores manifestaran su apoyo. "No puedo esperar más. Como me dicen los médicos, es un tema de vida o muerte y todo tiene un límite", dio a conocer el hombre.

"En enero presenté un una lesión en el oído izquierdo. Logré pedir cita con dermatología el 21 de abril de este año. La dermatóloga me vio, me mandó de manera urgente una biopsia por una posible posible cáncer de piel, un carcinoma escamo-celular versus un queratocantoma, que es un tipo de de de enfermedad benigna. Pedí la cita, empecé a llamar a la a la IPS, a llamar, y me decían' no hay cita, no hay disponibilidad de gente, no hay disponibilidad de agenda'. Logré al fin una cita de la biopsia debido a la premura de lo que me dijo la dermatóloga para el para el 14 de julio de este año. 14 de julio, 3 meses después", dijo el actor.

Sin embargo, Bejar dijo que desde entonces ha tenido que vivir una serie de impedimentos con su EPS, pues sostiene que ha sido una misión imposible lograr recibir la atención necesaria para tratar su patología. De hecho, dice en el video que no le fue posible hacerse la biopsia a través de su EPS, sino que también se tuvo que someter a servicios privados particulares para conocer cuál era su enfermedad. Lastimosamente, tal como lo dio a conocer el actor, una vez se sometió a este procedimiento le diagnosticaron un tumor maligno.

"Es un tumor maligno, es carcinoma escamo-celular. con posible metástasis en los ganglios, la parte de los ganglios en la axila y también se puede pasar a los pulmones, me explicaba el oncólogo. Él me dice que de manera urgente por medio de la EPS se gestione todo lo que tiene que hacer con la cirugía", dijo el hombre.



¿Andrés Bejar podría perder parte de una oreja?

Aunque según el oncólogo que lo atendió, esta cirugía debía llevarse a cabo de manera urgente (menos de 20 días), han pasado varios meses y Bejar no ha podido someterse a una intervención quirúrgica por problemas de trámites, agendas llenas con especialistas y respuestas retrasadas. Además, Bejar dijo que el avance de su enfermedad también amenaza el futuro de su carrera como actor, pues ya algunos expertos le han dicho que podría ser sometido a una cirugía en la que le podrían retirar toda o parte de su oreja izquierda.

"Yo soy actor. Lo último que me dijeron los los médicos de la MRI también del hospital universitario: me dijeron que lo que tienen que hacer me es una auriculectomía. Eso quiere decir que es resección total o parcial de la oreja", agregó.

Han pasado casi 90 días desde que le diagnosticaron aquel tumor maligno pero, según su denuncia, el mal servicio por parte de su EPS ha conllevado a que la enfermedad avance sin que el hombre pueda encontrar una respuesta oportuna ni definitiva.

"Llevo, más o menos, 2 o 3 meses en los que no he podido dormir bien porque el tumor está creciendo, es un tumor maligno, vuelvo y lo digo. Yo necesito saber qué tengo que hacer para que me hagan la cirugía. ¿A dónde tengo que dirigirme?", dijo con evidente impaciencia en su más reciente video.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO