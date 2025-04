Karol G, con su nuevo look, pillada como una fan de Lady Gaga en Coachella

El Festival Coachella, que se lleva a cabo cada año en el desierto de Colorado, California, es uno de los eventos de música en vivo más importantes a nivel mundial, no solo por los grandes artistas que conforman su cartel de varios días, sino también por las múltiples estrellas que son captadas, asistiendo como fanáticos. Este año una de esas estrellas mundiales fue la colombiana Karol G, quien además llegó al evento luciendo su nuevo look, causando revuelo entre sus seguidores.

Video de Karol G en Coachella

Las imágenes de Karol G en Coachella, luego de varios meses de una ausencia de la paisa en las redes sociales y escenarios públicos, fueron publicadas en redes sociales por su hermana Jessica Giraldo, quien presumió cómo la cantante se disfrutó este evento, especialmente la presentación de Lady Gaga, acompañada de su mejor amigo Daiky Gamboa. El video publicado por la hermana de Karol en sus historias rápidamente se hizo viral y se replicó en varios medios de comunicación de entretenimiento.

"Estos Little Monsters", escribió Jessica en la publicación, revelando que Karol G y Daiky Gamboa son grandes seguidores de Lady Gaga, lo que quedó demostrado con sus saltos durante el show y cantando a gritos los temas de la estadounidense. Por su parte, el creador de contenido compartió también la grabación señalando que en ese momento estaba cumpliendo un sueño con la paisa. "Tener sueños en común con tu bestie y hacerlos realidad".

El nuevo look de Karol G

Esta 'reaparición' de Karol G en el medio ha emocionado a todos sus seguidores. Además del fanatismo de la colombiana por Lady Gaga, que quedó demostrado en la publicación de su hermana, lo que llamó la atención de sus seguidores también fue el nuevo cabello de la cantante. En esta ocasión La Bichota sorprendió por elegir un look mucho más natural que los anteriores.

Karol G ha pasado por tonos rojo vivo, turquesa, verde, platinado, blanco con rosa pastel, rosado, entre otros estilos. Sin embargo, en esta oportunidad la paisa se unió a una tendencia llamada Chestnut Teddy Blonde, que se inclina por un cabello largo con una base más oscura y algunas luces, asó como ondas de sirena. La cantante ya había mostrado este estilo febrero de este año en medio de la gala de beneficencia Con Cora Land en Miami, Florida, aunque ahora lo presentó oficialmente en sus redes sociales de manera más natural.

Con el cambio de su cabello también llegó un nuevo diseño en las redes de La Bichota, lo que anticipó a sus seguidores que Karol G ya estaría preparando su nueva etapa musical con nuevos lanzamientos. "The queen is back y con el Cuerpazo de la Vida. Te Amo Carolina"; "Casi que no mi reina hermosa. Actualízame, dónde has estado?"; "ya todos estamos bien, te extrañábamos mucho", se lee en los comentarios.

Karol G presumió su nuevo look - Foto: @karolg

¿Karol G tendrá su propio documental de Netflix?

Esto es lo que la misma Carolina Giraldo más conocida como Karol G , ha presumido en sus redes sociales al mostrar un mensaje que recibió de la plataforma de streaming. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre lo que será, sí se anticipa que se estrenará en este 2025.

"Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable. ¡Una lucha que los desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes. Mi sueño hecho realidad", escribió la paisa al respecto, anticipando que será una producción en la que revelará detalles de su vida antes de alcanzar la fama y cómo se ha convertido en una estrella de talla mundial.

