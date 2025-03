Consejo de Estado admitió tutela contra la canción +57 de Karol G, Maluma, Feid y J Balvin

El 7 de noviembre de 2024 se estrenó la canción +57, la cual fue hecha en colaboración con Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor musical Ovy on the Drums. Tras la publicación de su letra, varios sectores no estuvieron de acuerdo con lo que decía, pues hacía referencia a una adolescente de 14 años.

En ese entonces, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) hizo referencia a que la canción hacía apología a la sexualización de menores, pues en un fragmento del sencillo decían: “Una mamacita desde los fourteen (14 años)”.

A casi una semana de haberse estrenado, los artistas cambiaron la frase y en vez de “fourteen” escribieron “eighteen”, refiriéndose a los 18 años, cuando ya se es mayor de edad.

Incluso, la directora del ICBF , Astrid Cáceres, también se pronunció: "Les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra", escribió la funcionaria”.

Consejo de Estado admitió tutela contra canción +57

Los demandantes del tema tutelaron los derechos a la dignidad de los niños en Colombia y la acción de amparo fue admitida en la alta corte. Para los demandantes Ramith Osorio Peña y Daniel Eduardo de Castro, la canción promueve la violencia, explotación y sexualización de menores de edad.

En conversación con Noticias Caracol en vivo, Osorio Peña dijo que él de Castro actuaron como "agentes oficiosos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia". Mencionó que, según ellos, los derechos que se están violando con +57 son: "el derecho a la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trato digno de los niños, niñas y adolescentes en Colombia todo esto en virtud del artículo 44 constitucional y de normas internacionales".

Añadió que pese a que se cambió el fourteen a eighteen en la letra, el objetivo de la tutela es: "que se reúnan estos artistas, que además son personas referentes de la cultura, y ese es el impacto porque no es lo mismo que una persona del común haga este tipo de manifestaciones a que lo haga una persona de manera pública".

Los demandantes señalaron en la tutela cuáles eran las frases más significativas de la canción, entre ellas: "Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en esa borrachera. Pasa el chorro boca a boca y lo enrola y lo prende, y se le preguntan que si tiene novio, depende". Sobre esta frase, recalcó que "todos entendemos que ahí hay una terminología que es claramente misogínica y que, además, invita e incita a esos menores a normalizar este tipo de prácticas".

El apoderado de Karol G, a través de un documento, aseguró que la canción en ninguna de sus partes promueve, incita o sugiere la comisión de delitos sexuales y, mucho menos, con relación con menores de edad, por lo tanto, según él, no existe fundamento para plantear acciones penales, ya que la referencia en la letra no se encuadra en ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal colombiano.

