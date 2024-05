¿Cómo conoció Daiky Gamboa a Karol G? El influenciador reveló los detalles de su amistad

Daiky Gamboa no puede definirse a sí mismo dentro de un rol específico, pues en la vida le ha tocado hacer de todo. Desde sus inicios en los barrios populares de Medellín, el joven, que hoy brilla como DJ, labró su camino al éxito con esfuerzo y una mente creativa sin límites.

>>> Puede interesarle: Karol G será reconocida como Mujer del Año por Billboard

En esta entrega de Lo Más Viral, Daiky Gamboa habla de los desafíos que ha tenido que afrontar durante su vida, su sonada amistad con la cantante paisa Karol G y su trayectoria en el mundo del espectáculo

"Siempre el arte ha sido mi mayor motor en la vida, pero estaba como por los lados", comentó el paisa, quien decidió irse de su casa a los 13 años en medio de la crisis de seguridad y violencia que atravesaba la capital antioqueña.

Publicidad

Para poder sobrevivir, Daiky Gamboa fue minutero, mesero, cocinó salchipapas y tamales, e incluso se dedicó al modelaje webcam. Aunque ahora se mueve por las sendas del reggaetón, durante su juventud fue un aficionado al metal gótico, algo que lo impulsó a aprender inglés.

Esto le terminaría abriendo muchas puertas, llegando hasta a ejercer como profesor en un prestigioso instituto de idiomas en Medellín, aseverando que tuvo la oportunidad de darle clase a personalidades como Juan David 'El Pollo' Echeverri y Catalina Otálvaro.

Publicidad

"Vivía en una casa, con una señora, muy amable, que me intercambiaba el hogar por yo cuidar a su hijo en las tardes. Veía las Kardashians todo el día y así aprendí a hablar inglés. De un momento al otro yo hablaba mejor que el profesor", recordó jocoso el creador de contenido.

Daiky Gamboa habla de su amistad con Karol G: "Es un documental"

En cuanto a su amistad con Karol G, Daiky Gamboa admite que al principio fue intermitente. Mientras trabajaba en una agencia, lo llamaron para hacer el styling del video para el tema Ya no te creo.

"Ahí nos conocimos, trabajamos por primera vez juntos y nos caímos muy bien, pero luego ya cada cual por su lado... Cuando llegué hicimos el video de Casi nada y fue en ese video donde hicimos una conexión de inmediata", declaró el estilista, quien acotó que ha podido ver el crecimiento en el mundo de la moda de la hoy estrella de la música.

Comentó que Karol G es igual a lo que se ve en redes, describiéndola como una persona hermosa. "Para mí Carolina ha sido la oportunidad de yo no tener que equivocarme en las cosas, como artista, que quizá me hubiera equivocado, porque ya he visto cómo ella sorteó esos obstáculos, estuve a su lado sorteándolos juntos, viví a su lado cosas increíbles, entonces es como que ella para mí es un documental en vivo", comentó Gamboa.

Publicidad

>>> Le recomendamos: Carlos Vargas revela que en su depresión lo ayudaron Iván Lalinde y su pareja Andrés Murgueitio