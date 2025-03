Lo que hay detrás del 'meme del Indio' en TikTok: ¿por qué es tan viral?

Una nueva tendencia viral ha estado surgiendo en la red social de TikTok. Se trata del 'Meme del Indio', un trend que ha generado miles de videos en la plataforma, de los cuales la mayoría son preguntando sobre el origen de esta tendencia, algo que muchos desconocen.

El video consiste en dar a conocer situaciones cotidianas en las que una persona (generalmente identificada como "india"), se enfrenta a obstáculos en su vida por la desaprobación de sus padres o figuras autoritarias. De donde nace que la persona entre en conflicto y quiera dar a conocerlo con sus seguidores.

Un ejemplo de esto es: "India querer hacer piercing, pero india no dejar, entonces india tiene que escapar", "Indio querer salir a bailar, pero indio no dejar" y así en todos los videos virales sobre este tema.



Origen de la nueva tendencia en TikTok

La canción "Fiesta de Tribu", de El Chombo, es el tema musical que acompaña la mayoría de los videos del meme y es precisamente el origen de este trend, pues el artista habla en tercera persona, igual que el tipo de lenguaje que usan los creadores de contenido en estos videos.

TikTok

Publicidad

Aunque la canción fue lanzada hace algunos años, al artista se le recuerda por otros éxitos que también fueron virales en internet como "Chacarrón", "Dame tu cosita", "Papi chulo", "El gato volador", entre otros.

¿Por qué es tan viral en TikTok? Esto es por el artista Rodney Sebastián Clark, más conocido como El Chombo en Spotify y Youtube. El panameño comenzó su carrera musical hace muchos años y se ha vuelto viral en varias ocasiones por generar este tipo de retos en redes sociales. El artista llegó a ser el #1 en el Top de Latín Billboard y todo empezó con el video de un perro bailando el "Chacarrón", una adaptación de la canción original de El Chombo.

Publicidad

En estos videos las personas se refieren a sí mismas utilizando un término repetitivo o en tercera persona (por ejemplo, "indio decir, indio hablar" para referirse a sí mismos). Este estilo de lenguaje se utiliza para expresar una especie de distanciamiento o ironía al hablar sobre uno mismo, el mismo usado en la canción que se volvió a viralizar de El Chombo.



¿Por qué se dicen a sí mismos "indios"?

El uso del término "India" o "Indio" en el meme tiene un origen cultural que remonta a la época colonial. Pues de acuerdo con un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, durante la llegada de los españoles a América, los nativos fueron llamados "indios" por la creencia errónea de que habían llegado a la India.

¿Por qué se dicen a sí mismos "indios"? - TikTok

El término se ha mantenido en distintas jergas de Latinoamérica con expresiones y dichos comunes como "Indio comido, indio ido". Aunque este es originalmente asociado con la colonización y la marginalización de toda una población. Razón por la cual, en TikTok varias comunidades indígenas han expresado que este tipo de videos virales les parece ofensivo, pues argumentan que los tildan de "indios".

Entre los comentarios más comunes que dejan en estos videos se encuentran: "No entiendo lo del indio", "India no saber nada, india ser colombiana", "Estoy desactualizada, no entiendo nada del trend" o "Ya me tienen cansada con el meme del indio", son algunas de las impresiones que escriben usuarios en TikTok a los creadores de contenido que replican este tipo de videos.