Memes y reacciones que dejó Miss Universo 2025: la ganadora, finalistas y puesto de Vanessa Pulgarín

La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo celebró su gala final este jueves 20 de noviembre en Tailandia para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilaron en la gala que comenzó sobre las 8.00 a. m. hora local presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado. Se debe destacar que, aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que fueron anunciadas como clasificadas al comienzo del 'show' y que continuaron la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.



¿Quién fue la ganadora del Miss Universo 2025? El top 5

Tras más de tres horas de concurso este 20 de noviembre, la representante de México, Fátima Bosch, se coronó Miss Universo 2025. Su victoria llega a pesar de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con el ejecutivo y presentador del certamen Nawat Itsaragrisil.

En una transmisión en vivo que hizo viral, el empresario cuestionó e incluso llamó "tonta" a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, lo que desató una tormenta mediática. En redes, su coronación llenó de reacciones a los usuarios, quienes celebraron y criticaron la decisión. Algunos apuntando que la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, era la favorita a ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly y la puertorriqueña Zashley Alicea.



Tengo guayabo, tusa, tristeza. 😢 ¿Cómo es posible que no haya pasado nuestra Vanessa Pulgarín si lo hizo perfecto, es hermosa, talentosa, graciosa, elegante e inteligente?



Gracias, Vanessa.#MissUniverse #MissColombia #cotedivoire pic.twitter.com/oP1rgK5FcV — LatamBuzz (@LatamBuzz) November 21, 2025

Sin embargo, los memes y las reacciones empezaron a darse después de la elección del TOP 12 y TOP 5 del certamen en medio de las novedades de que la Miss Universo Colombia, Vanessa Pulgarín, quedó descalificada. Así quedaron las finalistas:



Primera princesa / Virreina: Tailandia

Segunda finalista: Venezuela

Tercera finalista: Filipinas

Cuarta finalista: Costa de Marfil

En el Top 12 quedaron:



Chile.

Colombia.

Cuba.

Guadalupe.

México.

Puerto Rico.

Venezuela.

China.

Filipinas.

Tailandia.

Malta.

Costa de Marfil.

Sin querer ser mala onda, pero Miss Costa de Marfil 🇨🇮 es la única linda de las 5 finalistas. Me imagino que las otras calificaron por simpáticas o algo así. #MissUniverse pic.twitter.com/NKBXpJFIZq — mau (@mau_tweets) November 21, 2025

Yo, mi familia, los weones de Canal 13 y todo Chile viendo que la Inna Moll quedó fuera del top 5 de Miss Universo#MissUniverso #InnaMoll pic.twitter.com/F7vT99KPK5 — 𝘀𝗼𝗽𝗵♡ (@cinnamonsoulll) November 21, 2025

Hay que destacar que, siguiendo la senda de inclusión que ha tomado el concurso en la última década, en esta edición las representantes de Bonaire, Camboya, República Checa, Mauricio, Portugal, Ruanda, Tanzania, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de Estados Unidos tienen hijos, algo que les impedía participar hasta 2023, cuando levantaron la restricción. Además de que las elegadas de Bonaire, Nicole Peiliker, y Ruanda, Solange Tuyishime, tienen 42 años, y pueden participar gracias a que, en el último quinquenio, el límite de edad también fue eliminado de la competencia, que ha coronado solo a mujeres menores de 30 años en las últimas siete décadas.

La edición también marcará un hito con la primera participación de una representante de Palestina, Nadeen Ayoub, quien ha destacado en las actividades previas a la gala final, entre ellas en los desfiles de traje de baño, que completó vistiendo burkini, igual que las candidatas de Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, se informó que la ruandesa es sobreviviente del genocidio que vivió su país en 1994 y la vietnamita Nguyen Huong Giang es la única participante transgénero de la edición, que vuelve a celebrarse en Tailandia, donde la española Angela Ponce se convirtió en 2018 en la primera mujer trans en competir.

En medio de la transmisión de este concurso en redes también llamó la atención una de las candidatas que avanzó al Top 30 por el titulo que llevaba: Miss Universo Latina. Se trata de la primera representante de la comunidad latina de Estados Unidos que fue elegida para el concurso en el reality show de Telemundo Miss Universe Latina, donde participaron varias jóvenes de raíces latinoamericanas, residentes en el país norteamericano, que se enfrentaron a pruebas de comunicación, talento, liderazgo y desarrollo personal por un cupo y un premio de 100 mil dólares.

La mujer tiene por nombre Yamilex Hernández y es una comunicadora, actriz y activista de 29 años que nació en República Dominicana, quien tras mudarse a Estados Unidos a los 13 años se estableció definitivamente en Nueva Jersey. Su presencia en el programa, representando a los 68 millones de latinos que viven en EE. UU., se prestó para reacciones en medios digitales.

sigo sin entender porque hay una miss universo latina pic.twitter.com/2uhXoXenv2 — jen (@gcldpedri) November 21, 2025

LAURA NATHALIA QUINTERO.

LAURA NATHALIA QUINTERO.