¿Quién llamó a quién y cómo se coordinó todo? La historia de la primera llamada de Trump y Petro

Para algunos se trata de una llamada histórica. Por primera vez, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono. Lo hicieron en un momento de máxima tensión. Sus gobiernos llevaban una escalada verbal que se agravó el sábado luego de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas, la capital venezolana. La llamada, que según se ha conocido tuvo una duración de alrededor de una hora, rebajó las tensiones diplomáticas y ambos gobiernos destacaron el "tono constructivo" de la charla. Al menos por ahora la escalada verbal, en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación militar, parece calmarse.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La llamada telefónica entre Petro y Trump, eso sí, no se trató de algo improvisado, ni fortuito, sino el resultado de meses de gestiones diplomáticas del embajador Daniel García-Peña, quien concentró su lobby en el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, en Washington. "Desde el año pasado hablé con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara. Con muchas personas. Siempre buscando los contactos, pero esto se logró gracias a la relación que pude esablecer con el senador americano Rand Paul", le contó el diplomático a Noticias Caracol.

Y fue precisamente el contacto con el senador republicano Rand Paul el que marcó el punto de inflexión. "Él estaba muy preocupado por la situación. Y yo sí le dije: "Senador, miremos a ver cómo hacemos para desescalar esto". Y él me dijo: "Bueno, voy a ver si me contesta, él hace rato no recibe mis llamadas pero vamos a ver si puedo hablar con Trump"".



A pesar de tener esa relación complicada con Trump, el senador estadounidense pudo sugerirle directamete al presidente estadounidense aceptar la llamada del presidente Gustavo Petro, lo que fue vital para la respuesta afirmativa de la Casa Blanca. "Él (Rand Paul) siempre dijo: "Si trump habla con todo el mundo, ¿por qué no puede hablar con Petro?". Y fue finalmente el senador quien logró que Trump accediera y aceptara hablar con el presidente Petro", agregó García-Peña. Así, la Casa Blanca accedió después de varias cartas e invitaciones formales.



El embajador García-Peña relató que hacia las 9 a.m. de este miércoles el congresista estadounidense le dijo que había hablado con Trump y que le manifestó estar dispuesto. "Me dictó el número de una mujer de la Casa Blanca, muy querida. Inmediantamente llamé y me confirmó que Trump estaba a disposición, y ahí empezó todo el operativo para la llamada que se dio a las 5p.m.", agregó.

Publicidad

A la pregunta de quién llamó a quién, el diplomático confirmó en Noticias Caracol que fue el presidente Gustavo Petro quien llamó a Donald Trump. La conversación duró 55 minutos y altas fuentes del Gobierno nacional afirmaron que fue diálogo cordial, que calificaron de constructivo y en el que hablaron sobre narcotráfico, crimen organizado y la situación en Venezuela.

"Aquí yo creo que se abre una nueva etapa. Por supuesto la relaciones van a seguir con diferencias, no se puede resolver todo de un día para otro, pero el simple hecho que hayan hablado es una muy buena noticia para Colombia", dijo el embajador, quien reconoció que, aunque el resultado de la llamada fue bueno, temió porque no se diera en los buenos términos en los que se desarrolló.

Publicidad

Del lado estadounidense se conoció que, cuando la llamada de Petro entró, Trump se encontraba en el Despacho Oval de la Casa Blanca en una entrevista con periodistas de The New York Times. Con una tarjeta en la que se leía en inglés "El presidente colombiano, Gustavo Petro, lo está llamando", Trump le avisó a los reporteros y les dijo que se podían quedar allí, pero que el contenido de la conversación no podía revelarse. Este jueves se conoció una fotografía de esa nota, clave en la conversación telefónica. Según reporta el prestigioso diario estadounidense, una vez la conversación telefónica finalizó, Trump le dijo a uno de sus asesores que escribiera una publicación en su red social Truth, que fue en la que se anunció que había tenido lugar esa conversación con Petro y que esperaba reunirse con él en la Casa Blanca.

Del lado colombiano, el Gobierno también reveló una fotografía de Petro durante la conversación telefónica. Y el presidente, más tarde, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, entregó más detalles. En su discurso, en una concentración en "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense, Petro dijo: "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro", manifestó en aparente referencia a la conversación con Trump.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo. "Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.

La noticia ha ocupado las primeras planas de todos los medios en Colombia y algunos otros en Estados Unidos. Según la canciller, Rosa Villavicencio, desde hace cuatro meses buscaron desde el Gobierno esta conversación con ayuda de otros países. "Nosotros hemos desarrollado desde hace unos cuatro meses, por lo menos unas acciones de buscar esa mediación de terceros países como Arabia Saudí, Catar, Europa, el Vaticano y muchos otros actores internacionales que propiciaran que se diera este diálogo y que se pudiera desescalar, y es uno de los aspectos que trabajamos", contó la ministra de Relaciones Exteriores.

Publicidad

El resultado más importante fue la invitación que le extendió Donald Trump a Gustavo Petro para que visite la Casa Blanca, un asunto en el que Villavicencio ya está trabajando con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. "Desde la mañana estuvimos coordinando con nuestra misión diplomática y con el Dapre para que la reunión fuera a darse desde el punto de vista logístico y también desde el interés particular y muy principal de qué pudieran hablar el presidente Petro y el presidente Trump".

Al final, la llamada entre Petro y Trump no solo fue un contacto telefónico. También la forma de descongelar una relación bilateral después meses de silencio incomodos, reproches y gestos hostiles. Y quizás por eso hubo temor de que saliera mal. "Yo estaba cobarde con la llamada de que eso fuera a salir mal, pero salió muy bien desde el segundo cero", confesó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Publicidad

Expertos consultados por Noticias Caracol coinciden en que la llamada entre los mandatarios es un paso importante para limas asperezas y darle un nuevo rumbo a la relación bilateral, que se vio afectada por varios hechos: cruces constantes de señalamientos, la inclusión de Petro en la llamada Lista Clinton y el retiro de su visa, así como la amenaza de una eventual intervención militar de Washington en territorio colombiano.

"Es una buena noticia para el país. Yo creo que sí alivia un poco la tensión y las especulaciones que se venían generando tanto por las declaraciones del presidente Trump como por las respuestas confrontacionales del presidente Petro. Esto baja los niveles y yo creo que una primera elección es la importancia de la diplomacia. Esta llamada no es gratuita", afirmó Javier Garay, analista político.

Y aunque analistas aseguran que la llamada llega un poco tarde, sí la consideran primordial en esta recta final en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora habrá que esperar los detalles del encuentro del mandatario colombiano con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL