Caso talio: Zulma Guzmán sale de hospital mental e inicia su proceso de extradición a Colombia

Hace apenas unas horas, el panorama judicial para Zulma Guzmán Castro apuntaba a un proceso diferente. Ante el estancamiento de su traslado a Colombia, el Juzgado 69 Penal Municipal de Bogotá había emitido un edicto emplazatorio. Esta notificación pública, fijada en la página de la Rama Judicial y difundida en medios, buscaba habilitar a la Fiscalía para declararla "persona ausente" y avanzar así en la imputación de cargos por la muerte de dos menores en abril de 2025. Sin embargo, un giro drástico en Londres ha cambiado el curso de la historia: Guzmán Castro recuperó la conciencia, fue dada de alta de la institución mental donde permanecía bajo custodia y ya se encuentra bajo arresto formal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fuentes de Interpol Colombia confirman que la empresaria ya fue notificada de la circular roja que pesaba en su contra. Los médicos que la atendían tras su rescate en el río Támesis dictaminaron que está "completamente en la capacidad de ser notificada", permitiendo su traslado inmediato a una unidad policial. Actualmente, Guzmán comparece ante la corte de Westminster para su primera audiencia de extradición, un paso que anula la necesidad de un juicio en ausencia y activa el mecanismo para que responda personalmente por el delito de homicidio agravado ante los tribunales colombianos.



Frambuesas letales: el análisis del talio

El caso que hoy tiene a Guzmán frente a jueces británicos se centra en el uso del talio, un metal pesado descrito por expertos como una herramienta de muerte silenciosa e infalible. En Los Informantes, el doctor Camilo Uribe, explicó la complejidad científica detrás de esta sustancia: "Todo es tóxico y nada es tóxico todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración". Según el experto, el talio es inodoro e insaboro, lo que facilita su camuflaje en alimentos, y tiene la particularidad de ser muy liposoluble, depositándose en el tejido graso del cuerpo humano.

El 3 de abril de 2025, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate impregnadas con talio fue enviado a un apartamento de lujo en el norte de Bogotá. Las víctimas, dos menores de 13 y 14 años, consumieron el postre y colapsaron poco después, falleciendo tras cuatro días en la Fundación Santa Fe. El doctor Uribe reveló en Los Informantes que la carga tóxica utilizada fue inaudita para los registros médicos mundiales: "habían niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar es decir estamos hablando de niveles por encima de 3.000 es decir son concentraciones letales".



El antecedente con talio que alertó a las autoridades

La tragedia de las menores no fue un evento aislado. Las pesquisas de la Fiscalía, conectaron este crimen con el padecimiento previo de la madre de una de las niñas fallecidas. En diciembre de 2020, la mujer comenzó a sufrir dolores violentos y pérdida de cabello, síntomas que el endocrino Julio Portocarrero identificó de inmediato: "Mire si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será". Aunque las pruebas de sangre y orina confirmaron niveles de hasta 90 microgramos de talio, logró una mejoría temporal tras recibir tratamiento.



Sin embargo, durante un viaje a Europa en 2021, la salud de la madre se deterioró fatalmente. Su amigo Alejandro Herrera recordó en el programa el estado en que la encontró semanas antes de su muerte: "yo la vi tan mal y dije 'venga llevémosla a la a urgencias'". Ella falleció el 17 de agosto de 2021. Cuatro años después, la muerte de su hija por el mismo veneno reabrió las sospechas sobre un plan criminal sistemático.



La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a que Zulma Guzmán Castro coordinó el envío de las frambuesas como un acto de venganza tras el fin de una relación extramatrimonial con el padre de una de las niñas fallecidas y esposo de la mujer que previamente presentó una intoxicación con talio. El abogado penalista Fabio Umar, quien representa al padre, confirmó ante las cámaras que su cliente reconoció el vínculo: "la relación fue puntual fue limitada en el tiempo e la relación se acabó y él perdió contacto con esta señora".



Lo que pasará con Zulma Guzmán

Tras el crimen en abril de 2025, Guzmán inició una huida que la llevó por Argentina, Brasil y España, hasta ser localizada en Londres mediante rastreo de redes sociales. Su captura final ocurrió en diciembre, tras ser rescatada de las aguas del Támesis, en lo que se interpretó como un intento de suicidio para evitar la cárcel.

Publicidad

Con su reciente alta del hospital mental y su comparecencia ante la corte de Westminster, la justicia colombiana espera que el informe de 15 páginas que detalla sus búsquedas en internet sobre "efectos del talio" sea suficiente para lograr su pronta extradición. De ser hallada culpable, la empresaria podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.