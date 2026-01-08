Habla testigo de atraco contra adultos mayores en Bogotá: "Estaban armados, no pudimos hacer nada"

Una pareja de adultos mayores, quienes a la 1:30 de la tarde del pasado miércoles regresaban a su casa del barrio Mazuren tras realizar un retiro bancario, se llevaron una lamentable sorpresa luego de que sujetos armados, que se movilizaban a bordo de motocicletas, les cerraron el paso, los rodearon y arremetieron contra ellos para robarles una alta suma de dinero.



En video se ve el momento en que uno de los delincuentes sacó un arma de fuego e hizo varios disparos para mantener alejados a los vecinos que querían intentar defender a los adultos mayores. Los hechos ocurrieron en la calle 151A con carrera 45.

El mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía de Suba, informó cómo ocurrió el robo: “En horas de la tarde, en la calle 151 con 45, nuestros uniformados fueron alertados sobre un posible hurto. De manera inmediata, se desplazaron al lugar de los hechos y la comunidad manifestó a los uniformados que una pareja de adultos mayores, al llegar a su lugar de residencia, fueron abordados por varias personas, quienes con arma de fuego los despojaron de un dinero, el cual habían retirado de una entidad financiera”.



"Los atracaron con revolver en mano": testigo de atraco a adultos mayores en Mazuren

Un testigo de los hechos habló con Noticias Caracol y narró que las víctimas “venían en un taxi. Ellos se bajaron del taxi, vinieron dos motos, cada moto traía acompañante y los atracaron con revolver en mano. Lo chalequearon al señor lo que más pudieron y le robaron la plata. Gracias a Dios él está bien, pero como ellos estaban armados, no pudimos hacer nada”.

#Bogotá | Así fue el robo a una pareja de adultos mayores en Bogotá. El hecho quedó captado en video.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/9asr7kU0Cl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 8, 2026

La situación generó temor e indignación entre los residentes del barrio Mazuren y pidieron mayor vigilancia y controles en la zona por parte de las autoridades.



Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se anunció que las investigaciones sobre este atraco se están adelantando. “En estos momentos se adelanta las diferentes labores de Policía Judicial y recolección de videos de los diferentes circuitos cerrados de televisión en este sector, con el fin de dar paradero y captura de los responsables de este hecho. Asimismo, no se presentaron heridos”, manifestó el mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía de Suba.



Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades bogotanas, este caso volvió a encender las alarmas y la preocupación por los seguimientos por parte de criminales a las personas que acuden a los bancos de la ciudad para realizar transacciones bancarias, pues esta no es la primera vez que un hecho así ocurre en la ciudad de Bogotá.

