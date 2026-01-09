En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Los artistas confirmados en el Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026: J Balvin, Andy Rivera y más

Los artistas confirmados en el Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026: J Balvin, Andy Rivera y más

El municipio de Puerto Gaitan, en el Meta, vivirá el Festival de Verano 2026 este fin de semana, una experiencia gratuita que contará con presentaciones de reconocidos artistas como Reykon, Andy Rivera, Ñejo y J Balvin.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de ene, 2026
Los artistas que habrá en el Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026: J Balvin, Andy Rivera y más
Los artistas que habrá en el Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026. -
Instagram: @puertogaitan_meta

Puerto Gaitán, municipio en el Meta, recibe el año con el Festival de Verano 2026, un evento que se celebrará en el municipio desde este viernes 9 hasta el domingo 11 de enero, con una especial lista de invitados que participarán en dicho festival como lo son Guayacán Orquesta, Reykon, Rafa Pérez, Golpe a Golpe, Ñejo, Andy Rivera, entre otros.

El encargado de cerrar este evento por lo alto será el cantante paisa J Balvin, quien hace unas semanas se presentó en Bogotá y Medellín, donde realizó dos conciertos que muchos de sus fanáticos apreciaron por la calidad de invitados que llevó, además de la escenografía que utilizó para sus presentaciones. Según el ente organizador, este evento ofrece a la ciudadanía y a sus visitantes distintas actividades culturales, para impulsar la economía de la región.

Programación del Festival de Verano de Puerto Gaitán 2026

Viernes 9 de enero

El primer día del festival comienza este viernes 9 de enero a las 8:00 a. m. con las actividades de Fútbol playa y Voley playa en la Playa Río Manacacías. En cuestión de presentaciones, el día comienza en la tarima Playa a las 9:00 a. m. con el DJ Reymer Soza; DJ Alejo Bernal se presenta a las 10:00 a. m., y le sigue The Pardos a las 12:00 del día.

Posteriormente, se presentará DJ Benetti a la 1:00 p. m. y Cristian Torres le sigue a las 2:00 p. m. Finalmente DJ Miss Angel estará en tarima a las 3:00 p. m. y cerrará las presentaciones en la tarima Playa Samuel Morales a las 4:00 p. m. Luego de un día movido, en la tarima principal se presentarán los siguientes artistas en estos horarios:

  • DJ Kurro Zapata: se presenta a las 8:00 p. m.
  • Jefferson Guañarita: se presenta a las 8:30 p. m.
  • Alex Noah: se presenta a las 09:00 p. m.
  • Guayacán Orquesta: se presentan a las 10:00 p. m.
  • Nelson Velásquez: se presenta a las12:00 a. m.
  • Jhonny Rivera: se presenta a las 1:30 a. m.
  • Phillips Orquesta: se presenta a las 3:00 a. m.

Sábado 10 de enero

Para el sábado 10 de enero, el día comienza nuevamente a las 8:00 a. m. con actividades de Fútbol playa y Voley playa en la Playa Río Manacacías, además de MTB Tajamonae 2026, 200 metros adelante del puente Manacacías a la misma hora. Ya en materia de presentaciones, esta es la lista de invitados:

Tarima Playa:

  • DJ Julián Sierra: 09:00 a. m.
  • DJ Julián Barrera: 10:00 a. m.
  • DJ Alejo Bernal: 11:00 a. m.
  • Chipolo: 12:00 p. m.
  • DJ Jimbo: 01:00 p. m.
  • DJ Pope: 02:00 p. m.
  • La Banda del 5: 03:00 p. m.
  • Reykon: 04:00 p. m.

Tarima Principal:

  • DJ Fabián Parrado: 08:00 p. m.
  • El Padrote Norteño: 08:30 p. m.
  • Laura Ortiz: 09:00 p. m.
  • Andy Rivera: 10:00 p. m.
  • Rafa Pérez: 12:00 a. m.
  • Luis R. Conriquez: 01:30 a. m.
  • Jhon Salinas: 03:00 a. m.

Domingo 11 de enero

Por último, el domingo 11 de enero inicia a la misma hora que los dos sías anteriores, a las 8:00 a. m. con actividades de Fútbol playa y Voley playa en la Playa Río Manacacías y a las 9:00 a. m. se realizará "The Manacacías Race", ubicada junto al Sena. Esta será la programación de las presentaciones del día:

Tarima Playa

  • DJ David Vargas: 09:00 a. m.
  • DJ Alejo Bernal: 10:00 a. m.
  • DJ Lex War: 11:30 a. m.
  • Lizzy La Crespa: 12:30 p. m.
  • DJ Dani Masi: 01:30 p. m.
  • Julio Rojas: 03:00 p. m.
  • Golpe a Golpe: 04:00 p. m.

Tarima Principal

  • Honorita: 08:00 p. m.
  • DJ Felipe Curvelo: 08:30 p. m.
  • Nejo: 10:00 p. m.
  • J Balvin: 11:30 p. m.
  • Mono Zabaleta: 01:00 a. m.
  • Remate DJ: 03:00 a. m.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

