Aclaran si habrá episodio sorpresa de "Stranger Things" y revelan verdadero final para la serie

Los fans de "Stranger Things" creían en una teoría que se hizo viral en redes sociales en la que se afirmaba que saldría un noveno episodio secreto de la quinta y última temporada de la serie de Netflix. La fecha que daban era el 7 de enero a las 8 p. m. , hora del este en Estados Unidos. Sin embargo, esta fecha llegó y no se estrenó ningún nuevo episodio.

La teoría fue conocida en redes sociales como "Conformity Gate" y habría desbaratado varios puntos de la trama del final oficial, entre lo que se incluye que Vecna/Henry no murió realmente. Este personaje habría "controlado a los espectadores" para que vieran un final distinto en el episodio 8.



El verdadero final de "Stranger Things"

Las cuentas oficiales en redes sociales de Instagram, TikTok y X de Netflix indicaban que todos los episodios ya se encontraban disponibles. La nueva parte sobre "Stranger Things", que sí estrenará la plataforma, es un documental en el que se muestra la realización de la última temporada de la exitosa producción. El estreno está previsto para el próximo lunes 12 de enero y es titulado "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5".



La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web TUDUM. El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".

La directora del proyecto es Martina Radwan ('Girls State'), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo , Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas. "Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación. El tráiler publicado el pasado lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.