Mujer casi se arranca la nariz con la cremallera de su bolso en un insólito accidente

Como un accidente casero absurdo se puede denominar la situación en la que se vio envuelta Keyla Robinson, una mamá que terminó llorando luego de que la cremallera de su bolso se le atascara en la nariz.



La mujer manifestó que intentó quitarse el bolso pasándolo por su cabeza, pero la cremallera de ese accesorio se le atascó en la fosa nasal derecha. Una situación que hizo que la mujer, de 41 años, empezara a sangrar y a manifestar todo su dolor.

En ese momento ella sacó su celular y comenzó a registrar la insólita situación. Según una declaración otorgada al medio Chronicle Live , este tipo de accidentes son muy frecuentes en su vida.

"Cosas como estas me pasan todo el tiempo, nadie que me conoce se sorprende. Si le va a pasar a alguien, me va a pasar a mí. Había bastante sangre. Entré en pánico porque realmente pensé que había entrado por la parte frontal de mi nariz. Pensé que iba a tener un enorme agujero”, aseguró la mujer.

Minutos después, acudió a un centro médico, en el que los especialistas cortaron el resto del bolso y solamente dejaron la cremallera pegada a su nariz. Posteriormente le suministraron medicina para el dolor y procedieron a quitarle el objeto metálico.

"Todavía me duele la nariz y tengo un gran corte. Sigo olvidándome de ello y me pica la nariz todo el tiempo", concluyó.