Mujer revela cuál ha sido “la cita más marginal” que ha tenido en la vida y genera revuelo

Camila Barragán, una creadora de contenido de Argentina, compartió en la red social TikTok cuál ha sido su “cita más marginal”.

Empezó su relato diciendo que era la segunda cita que tenía con un pretendiente, quien le dijo que lo acompañara a pasear el perro el día domingo, a lo que ella accedió, esto a pesar de que vivía muy lejos del lugar de residencia de su cita.

“Me dice: ‘Bueno, y cocino algo”, contó la protagonista de esta historia. Aunque al principio el plan le gustó, “al rato me dice: ‘¿de qué tienes ganas?’ Era tacos u otra opción, entonces le respondí: ‘sí, tacos’”, continuó con su relato.

Pensó en llevar algún aperitivo y vino para ir consumiendo mientras cocinaban, pero se molestó luego de que, cuando ya iba a irse a encontrar con su cita, él le escribió: “Gordi, ¿puedes comprar toda la lista del supermercado? O sea, todo lo que necesitaba”.

No solo la sacó de onda que le pidiera hacer el mercado, sino que la llamara ‘gordi’, pues consideró que era “muchísima confianza”. Además, le sorprendió que “él no tenía nada planeado, todo improvisado”.

Intentó dejar a un lado la solicitud que le molestó y prefirió disfrutar la cita

“Llego, entro a la casa, lo que menos había hecho era limpiarla como para recibir visitas”, recalcó.

Además, el hombre no contaba con muchos objetos, solo una silla, un escritorio, un sillón, un vaso, un plato y unos cubiertos.

Tras empezar a comer tacos, hizo un desastre y no encontró servilletas para secarse las manos y al preguntarle si le podía dar algo para limpiarse, él le alcanzó papel higiénico, detalle que terminó por molestarla.

Sus seguidores comentaron el video: “A penas me manda la lista del supermercado lo bloqueó. El te invito y encima vos ibas a llevar algo. ¡Pero qué abusivo el flaco!”, “Porfa, decime que no saliste más con él”, “No, cuando pasó la lista tenias que mandar la excusa para no ir” y “No entiendo cómo no se dan cuenta de algunas cosas los varones. Desearía vivir así de tranquila sin preocuparme por nada porque seguro que al flaco no le dio ni vergüenza la situación”.

