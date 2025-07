¿Quién es la hermana de Sofía Vergara? También actuará en una serie de Netflix

Sofía Vergara es una de las grandes estrellas colombianas que triunfa en el exterior, recientemente la barranquillera recibió como homenaje en su ciudad natal como reconocimiento a la manera en la que representa al país en Hollywood: una estatua en el Gran Malecón. Pero Sofía no es la única estrella en su familia, muy de cerca la sigue su hermana menor Sandra Vergara, quien, aunque no cuenta con el mismo reconocimiento mundial de la 'Toty', no ha sido ajena al mundo del espectáculo.

Sandra Vergara tiene un amplio recorrido en el mundo del espectáculo, el modelaje, el periodismo y el sector inmobiliario de lujo. A sus 36 años y con el apellido más emblemático del talento colombiano, Sandra ha alcanzado recientemente uno de sus hitos más significativos, hacer parte del reparto de la novena temporada de 'Selling Sunset', la exitosa serie de Netflix centrada en la vida profesional y personal de los agentes del Oppenheim Group, con base en Los Ángeles.



¿Quién es Sandra Vergara? Es hermana adoptiva de Sofía Vergara

Nacida el 11 de septiembre de 1988 en Barranquilla, Colombia, Sandra Vergara Medina creció en el seno de una familia vinculada al negocio ganadero, siendo hija de Margarita Vergara de Vergara y Julio Enrique Vergara Robayo. Aunque comparte apellido y sangre con la estrella de Modern Family, Sofía Vergara, Sandra es en realidad su prima biológica, pero fue adoptada por los mismos padres que criaron a Sofía cuando era apenas un mes de nacida. Esta adopción transformó la relación entre ambas en una hermandad efectiva.

Sandra se introdujo en el mundo del entretenimiento a los 24 años a través del modelaje. Su paso por agencias y pasarelas la llevó a protagonizar 'Chico de mi barrio' y a obtener pequeños papeles en series icónicas como 'CSI: Miami', 'Nip/Tuck' y 'The Bold and the Beautiful'. En cine, uno de sus papeles destacados fue el de Ginger en la remake de terror 'Fright Night' (2010), compartiendo cartel con Colin Farrell. Estos primeros créditos fueron determinantes para construir su perfil más allá del apellido, demostrando talento y profesionalismo.

La mujer no se limitó a la actuación, también ha sido presentadora junto a RuPaul y Terry Dubrow en el programa 'Good Work' (2015), dedicado a intervenciones estéticas. Más adelante, se desempeñó como corresponsal en Los Ángeles para 'People (The TV Show)', reforzando su experiencia frente a cámaras y detrás del micrófono.



Hermana de Sofía Vergara llega a Netflix

Es claro que Sandra Vergara ha construido una carrera como actriz y empresaria totalmente alejada de su hermana mayor, Sofía Vergara, pero que también la convierte en una figura colombiana exitosa en el exterior. “La gente me ha visto haciendo de todo un poco: actuar, presentar, entrevistar celebridades... pero lo que muchos no saben es que también soy agente de bienes raíces. Amo esta industria y me apasiona ayudar a otros a encontrar su hogar soñado”, comentó ella en una entrevista con TUDUM, la plataforma editorial de Netflix.

El 14 de julio de 2025, Netflix confirmó que Sandra se unirá al elenco de la temporada 9 de Selling Sunset, como nueva agente del O Group. En un comunicado público, la actriz anticipó que esta entrega promete “giros inesperados” y “momentos impactantes que no verán venir”. El perfil de Sandra se distingue por su versatilidad. Como actriz, presentadora y periodista, posee carisma y habilidades comunicativas. Como profesional inmobiliaria, sabe negociar y valorar propiedades de alto standing. Esa combinación será explotada en 'Selling Sunset', que sigue el día a día del O Group, incluyendo facetas personales, rivalidades y grandes transacciones en Los Ángeles.

Su incorporación marca un nuevo capítulo en la historia del programa: una cara fresca con fuerza, elegancia, y la promesa de agitar la exigente escena del O Group. La temporada 9 de Selling Sunset se estrena próximamente y promete drama, competencia y la expectativa de ver a Sandra disputando su lugar bajo los reflectores. Más allá del vínculo familiar, la actriz está lista para consolidarse como figura independiente y relevante en la pantalla chica.

