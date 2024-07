Revelan video inédito del 11 de septiembre y aumentan teorías conspirativas del atentado

Después de 23 años, han surgido nuevas imágenes del 11 de septiembre. Estas han sido reveladas por Kei Sugimoto, uno de los espectadores del atentado a la Torres Gemelas, quien tenía 24 años en ese entonces.

En las imágenes se ven los ángulos inéditos del colapso del World Trade Center. Estas imágenes ofrecen una perspectiva única.

🇺🇸 | Un nuevo video del 11 de septiembre, subido por Kei Sugimoto 23 años después del ataque, muestra ángulos inéditos del colapso del World Trade Center, incluyendo explosiones durante la caída de las torres. Es el único video conocido que no fue filmado desde el sur o el este… pic.twitter.com/yOhI1GesGF — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2024

Según explica Sugimoto, el padre supuso que nadie quería ver más imágenes de las Torres Gemelas después de todas los videos que salían en la televisión. Con el tiempo, le pasó sus cámaras y videos al hijo, quien revisó todo el material y encontró lo que se ve en las grabaciones.

Lo que se ve en el video

Desde la lente se ve el momento exacto en el que ambas torres se desploman, justo desde un lugar donde no se había captado anteriormente. Esto ha generado mayor intriga y teorías de conspiración entre los espectadores, pues muchos afirman que el edificio no se desplomó por el choque, sino que explotó desde dentro.

¿Qué dicen los internautas?



En la red social X los comentarios no dieron espera: "Una de las mejores demoliciones que he visto", mencionó @Dapieciudadano. "Que dirán Los 'teóricos de la conspiración'?", añadió @LuillyDRR. Incluso, dijeron que no se veía nada diferente "Inédito???? He visto estos vídeos hace años en Youtube de las 'supuestas' explosiones", publicó @FranGFontalba.