Tatiana Franco, del podcast 'Vos Podés', responde a críticas tras denuncia de invitada a su programa

Tatiana Franco, reconocida periodista y creadora del exitoso pódcast 'Vos Podés', se ha convertido en una de las voces más influyentes del país gracias a su estilo directo, su enfoque empático y su compromiso con historias de transformación. Sin embargo, en medio de su consolidación como líder del podcasting en Colombia, una denuncia por parte de una invitada al programa ha generado polémica en redes sociales.

Franco, caleña de nacimiento y con una trayectoria de más de 10 años en medios como Noticias RCN, Muy buenos días y Lo sé todo Colombia, encontró en el formato podcast una nueva forma de conectar con el público. 'Vos Podés' nació durante la pandemia como un espacio de acompañamiento emocional y empoderamiento, especialmente para mujeres.



El centro de la polémica

A lo largo de los últimos años, el programa se ha convertido en un fenómeno regional, posicionándose como el pódcast más escuchado de Colombia en 2024 y ganando oyentes en México, Estados Unidos y España. Pero el reciente testimonio de Lucía Tamayo, una de las participantes del pódcast, puso a Franco en el centro de una discusión ética.

Tamayo publicó un video en el que relata haber atravesado dificultades económicas tras su participación en el programa y aseguró haber solicitado a Tatiana una compensación por los ingresos generados por la monetización del episodio. Según su versión, la periodista se negó. Además, afirmó conocer a otra mujer que habría tenido una experiencia negativa por el trato recibido durante su entrevista. Ante las críticas, Franco respondió con serenidad. En diálogo con Semana, afirmó:

"Yo siempre he pensado que no vemos las cosas como son, sino como somos... Las realidades de todos son distintas y asimismo las opiniones. Lo que sí tengo muy claro es que Vos Podés es un proyecto que nació desde el corazón y con el genuino deseo de servir a otros".

También, enfatizó que está abierta a revisar cualquier posible error:

"Desde siempre he estado comprometida con la empatía, con la escucha y con el respeto hacia mis invitadas. Si he cometido errores, estoy presta a corregirlos. Vos Podés es mi más grande propósito y mientras tenga oídos que me escuchen, seguiré amplificando las voces de otras mujeres. Estoy convencida de que podemos cambiar el mundo una historia a la vez".

Aunque el debate sigue abierto entre quienes respaldan a la periodista y quienes exigen mayor claridad sobre la relación entre contenidos emocionales y monetización, lo cierto es que Tatiana Franco ha construido una comunidad que valora su propuesta.

