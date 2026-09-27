Pico y placa en Bucaramanga: así funcionará en la última semana de septiembre de 2026

La última semana de septiembre traerá una nueva jornada de restricciones para los conductores de Bucaramanga y su área metropolitana. Con el cierre del mes también se acerca el cambio de rotación previsto para octubre, por lo que quienes tengan previsto movilizarse durante estos días deberán estar atentos a la programación establecida por las autoridades de tránsito. Durante estos últimos días del mes, la restricción se mantendrá de lunes a sábado, con horarios diferentes entre los días hábiles y el fin de semana.



Así funcionará el pico y placa del 28 de septiembre al 3 de octubre

De acuerdo con la programación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el último dígito de la placa determina el día en que cada vehículo particular tiene restringida la circulación.



Lunes 28 de septiembre 7 y 8 Martes 29 de septiembre 9 y 0 Miércoles 30 de septiembre 1 y 2 Jueves 1 de octubre 3 y 4 Viernes 2 de octubre 5 y 6 Sábado 3 de octubre 7 y 8

La medida para los días entre semana funciona de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que los sábados opera de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. La programación también se aplica en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, según el esquema vigente para el área metropolitana.



¿Qué cambia desde el 5 de octubre?

A partir del lunes 5 de octubre comenzará la cuarta y última rotación de pico y placa de 2026. La nueva distribución será:



Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Horarios de la restricción

La Dirección de Tránsito informó que los horarios de aplicación de la medida permanecen sin cambios. De lunes a viernes, el pico y placa opera entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en jornada continua. Los sábados, la restricción se mantiene entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, siguiendo el calendario específico establecido para ese día de la semana.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, invitó a los conductores a verificar con anticipación el día en el que su vehículo tiene restricción y organizar sus recorridos para evitar inconvenientes.

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La entidad recordó que quienes incumplan la medida se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y a la inmovilización del vehículo, por lo que reiteró el llamado a respetar la programación establecida durante la semana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL