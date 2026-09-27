Pico y placa en Medellín: así funcionará la medida en la última semana de septiembre de 2026

La última semana de septiembre de 2026 tendrá cinco días hábiles en los que continuará vigente la rotación de pico y placa establecida para el segundo semestre del año en Medellín. La medida comenzó a aplicarse con la nueva rotación el lunes 3 de agosto de 2026 y contempla restricciones de lunes a viernes para determinados vehículos, según el número de su placa. Para los carros particulares, se tiene en cuenta el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción se determina por el primer número de la placa.



Pico y placa en Medellín en la última semana de septiembre de 2026

Así funcionará la medida durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre:



Lunes 28 de septiembre 5 y 8 Martes 29 de septiembre 1 y 4 Miércoles 30 de septiembre 0 y 2 Jueves 1 de octubre 3 y 6 Viernes 2 de octubre 7 y 9

La restricción se mantiene durante toda la jornada establecida por la administración distrital: desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Esto significa que los conductores deben revisar el número correspondiente a su vehículo antes de planear sus desplazamientos durante estos días, teniendo en cuenta que la medida también aplica a las motocicletas bajo el esquema definido para el segundo semestre.



Vías exentas de pico y placa en Medellín

La reglamentación también contempla corredores viales exentos de la medida para facilitar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte. Quienes lleguen desde el norte por la Autopista Sur pueden utilizar la carrera 64A, considerada vía colectora, en el tramo comprendido entre las calles 75B y 88.

Para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, está habilitado el recorrido por el lazo sur-oriente hacia la calle 78, conocido como Puente del Mico. Desde allí se debe continuar por la calle 78, en sentido oriente-occidente, para acceder a la terminal por la carrera 64C. También hacen parte de las vías exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente y por la calzada norte.

A esta lista se suma la carrera 64C, en sentido sur-norte y por el costado oriental, entre la calle 78 y la calle 88. La calle 88, entre las carreras 64C y 64A, también se encuentra dentro de los corredores contemplados. Además, la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí está exenta de la restricción.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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