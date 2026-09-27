La oferta que hizo De la Espriella a los detenidos e investigados por escándalos de corrupción

Durante la alocución de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo una oferta a quienes están presos y/o están siendo investigados por escándalos de corrupción, recordando el fallo contra el expresidente del Senado Iván Leonidas Name, quien perdió su investidura por tráfico de influencias en una sentencia de primera instancia. Es de recordar que el excongresista es investigado por el escándalo de la UNGRD que se destapó durante el Gobierno de Gustavo Petro. (Lea también: Fiscal Luz Adriana Camargo responde a las dudas que hay sobre escándalos de corrupción en Colombia)



“El Consejo de estado dictaminó, no fui yo ni el Gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al Pueblo, el gobierno pasado corrompió el presidente del Congreso. Esa vagabundería es propia de las peores mafias, y Colombia no puede normalizarlo, olvidarlo, ni perdonarle hasta que no haya verdad y justicia. Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar el patrocinio que perpetraron, no puede quedar en la impunidad", dijo el mandatario.



La propuesta de De la Espriella para que confiesen

De la Espriella le pidió a la justicia “que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones, basadas en las normas del Código Penal, para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas para que paguen todos aquellos que participaron en el festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años”.

Envió un mensaje “a los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados”, instándolos a que se arrepientan, “entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”. (Lea también: "Se acabaron privilegios para corruptos": De la Espriella ordena traslados a prisiones ordinarias)

No obstante, el mandatario había dicho en discurso anteriores que era indispensable erradicar la percepción de que en el país la cárcel depende "del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan". Asimismo, ratificó su compromiso de perseguir "sin cuartel" a los responsables de las irregularidades en el manejo presupuestal y de las cifras fiscales falsas presentadas por la administración saliente, advirtiendo que en su gobierno "el poder no será un salvoconducto para la impunidad". Incluso, al comienzo de la alocución de este domingo aseguró que la "situación fiscal del país es la más crítica de toda nuestra historia" porque el gobierno anterior "sobreendeudó a Colombia y despilfarró el presupuesto de todos los colombianos. (...) El régimen entró en una depredación de lo público nunca antes vista".



Sobre el caso de la UNGRD, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le dijo a Noticias Caracol que “este caso ha avanzado en realidad muy rápido”, pero recalcó que “nosotros no podemos investigar ni a senadores, ni podemos investigar representantes a la Cámara y por eso compulsamos las copias ante la corte. Esa es la evidencia que tendría que derivar de la investigación que adelanta ese equipo de trabajo que muy juiciosamente he adelantado”. Otro presunto escándalo de corrupción que se destapó en la administración anterior estuvo relacionado con el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que enfrenta dos procesos judiciales.



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