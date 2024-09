Del barrio a pasarelas mundiales: modelos colombianos conquistan importantes escenarios

Modelos colombianos como Natalia Montero, Nazarit Machín y Salomón Díaz son ejemplos destacados de la era dorada que vive nuestro país. No solo se destacan por su talento y belleza, sino también por representar la rica cultura y biodiversidad de Colombia, rompiendo estereotipos en las pasarelas de moda más emblemáticas del mundo.

“Me acordé de esa frase que me decía mi abuela ‘la sangre de Cristo me fortalece’. Caminé todo el circuito larguísimo con tacones, diciendo ‘la sangre de Cristo me fortalece’. Decía 'abuelos, esto es por ustedes'”, mencionó Natalia Montero, quien debutó en las pasarelas del mundo a los 19 años, con un nudo en la garganta, pero con muchos sueños por delante.

Al principio, nunca pensó en convertirse en modelo, ya que desde muy pequeña fue víctima de bullying por su delgadez, su altura de 1.76 metros, su cabello y su forma de vestir. “Yo era el patito feo del colegio. Siempre me hicieron bullying por ser delgada. A mí no me gustaba mi cabello, para mí el cabello lindo era el liso. Traté muchas cosas para engordar. No me sentía linda”, reveló Montero.

Creció en una familia humilde en el distrito de Aguablanca, en Cali. Su primer acercamiento a la moda fue gracias a su abuela, quien era modista. Trabajó en su taller junto a sus hermanos y su mamá, aprendiendo los secretos del oficio desde una edad temprana.

Intentó ingresar a la Policía, pero no la aceptaron porque, según ella, “tenía muy poca masa corporal”. También quiso estudiar Enfermería, pero la falta de recursos truncó sus sueños. Por eso, comenzó a trabajar en un restaurante para ayudar a su familia. Sin embargo, por un golpe de suerte, un diseñador la vio en la calle y así empezó su gran camino hacia las pasarelas más importantes del mundo.

Sus fotografías fueron aceptadas por una de las agencias de modelos más influyentes, Elite Models, la misma que lanzó la carrera de supermodelos como Naomi Campbell y Cindy Crawford. “Cuando me dijeron ‘te vas para París a desfilar en Balenciaga’, yo no sabía dónde quedaba París, nunca había salido de Cali”, agregó.

Sin hablar otros idiomas y sin haber salido de Colombia, se enfrentó a una nueva aventura que, sin duda, hizo brillar todo su talento y belleza. Fue la primera modelo colombiana en completar todo el circuito de la moda en Nueva York, Londres, Milán y París. Además, fue la primera en aparecer en la portada de la revista de moda Vogue.

Actualmente, vive en Londres, pero no deja de visitar su país, ese que la vio crecer. “Lo que más extraño es la alegría y la unión de la gente. A mí los barrios populares me gustan mucho porque siento que la gente es más amena, más alegre y unida”, concluyó.

Otros modelos colombianos destacados

Así como Natalia Montero, también está Salomón Díaz, quien fue el primer modelo afro en ser la imagen de una fragancia de Versace, convirtiéndose en el modelo colombiano más exitoso hasta el momento. Además, ha sido modelo para campañas globales de marcas como Tom Ford y Calvin Klein.

Salomón es el único modelo colombiano en ganar el prestigioso premio Model of the Year. “Yo me siento muy contento de dónde vengo, es la riqueza más grande. Sin eso, no hubiera sido realmente lo que soy”, indicó.

Por otro lado, una de las modelos con mayor proyección actualmente es Nazarit Machín, de 19 años. Su belleza ha deslumbrado al mundo entero. Nacida en Santander de Quilichao, Cauca, es la primera colombiana en haber participado en 12 desfiles consecutivos con Dior. Debutó como modelo exclusiva de Louis Vuitton en 2022 y ha desfilado para Valentino, Hermès, entre otras prestigiosas marcas.

Sin duda, los modelos colombianos están dejando una huella imborrable en la industria de la moda global, rompiendo barreras y representando con orgullo la diversidad y riqueza cultural de nuestro país.