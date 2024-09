Belky Arizala contó que fue víctima de bullying: la durmieron y la raparon

La modelo, actriz y empresaria Belky Arizala no solo es reconocida por su exitosa carrera sino también por su activismo a favor de la inclusión. A los 19 años, sufrió una agresión por parte de sus compañeros. En vez de dejarse llevar por la rabia y la tristeza, convirtió ese dolor en un símbolo de resistencia. En 2022, Los Informantes conoció el testimonio revelador sobre su entereza y cómo no se dejó del bullying.

La modelo lleva años rapada, pero no solo es un sello de belleza, sino también una protesta al matoneo.

"Me despierto porque mi profesor me dice 'Belky' y yo llegó y me paro y no tengo pelo. Me cortaron el pelo. ¿Qué pasó?", recordó la top model.

>>> Caso de hombre víctima de ataque con ácido en Bogotá sigue en la impunidad tras 13 años

Publicidad

Lo que le había pasado era que un grupo de compañeros de la universidad la drogaron, la durmieron, la raparon y, además, le echaron pintura en la cabeza.

Para ese momento, Belky Arizala tenía 19 años y estudiaba Administración en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. Ese día estaban en Salazar de Las Palmas, un municipio en Norte de Santander. Ella estaba ilusionada porque iban a una muestra folclórica y era parte del grupo de bailarines.

Publicidad

Pero ese día no pudo bailar y además la dejaron sin pelo, maltrecha y triste. “Me durmieron, me pasaron la máquina y me cortaron el pelo, pero me cortaron la mitad. ¿Qué tal si se les hubiera ido la mano? Porque a la gente que le dan ese tipo de droga también pueden morir”, afirmó Arizala.

>>> El ataque con ácido a Natalia Ponce de León, una tragedia que cambió las leyes

Junto a sus padres pensaron que la habían abusado, pero en el médico descartaron esta hipótesis.

“Mi papá me dice ‘bueno, necesitamos averiguar quién fue’ y mi mamá ‘no, no, usted no va a hacer nada, se seca casas lágrimas... se me va a la universidad, reúne a todos sus compañeros y elegantísima va a decir usted: los perdono’”, expresó en Los Informantes.

Publicidad

Su madre le recordó que el cabello le volvería a crecer, pero que este acto la haría “grande”. Y como una profecía, así fue. Belky siguió con la cabeza rapada y hoy es una de las modelos más importantes del país y ha desfilado por el mundo entero.

>>> Pareja de albinos rompe estigmas y promueve inclusión con su inspiradora historia de amor

Publicidad

"Me lo hicieron de puro trasquilado, todo mal y yo me pasé el resto de la máquina, me quedó así y me agradó. Me veo bien”, aseguró la modelo.

Hoy, Belky Arizala no solo es reconocida por su éxito en las pasarelas internacionales, sino también por su capacidad para transformar una experiencia dolorosa en un mensaje de esperanza y empoderamiento.

Reviva la historia completa de Los Informantes con a Belky Arizala acá: