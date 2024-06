Drama de las ‘mujeres árbol’ colombianas: una lucha diaria contra una enfermedad incurable

En Toledo, Norte de Santander, viven dos mujeres que son conocidas por todos como las ‘mujeres árbol’. Alicia Cañas y su hija Yurley padecen una enfermedad genética incurable que reseca su piel hasta convertirla en una corteza dura y dolorosa.

"Esta enfermedad ha sido difícil para mí en muchísimas cosas, pero a la hora de la verdad es un reto para levantarme y luchar día a día. Es un reto, pero a la vez un ejemplo para los demás”, relató notablemente afectada Alicia a Los Informantes, quien ha padecido esta enfermedad desde que nació. Sus manos y pies están cubiertos por una capa dura similar a la madera, lo que le produce un dolor intenso y permanente.

Desde que era una bebé, Alicia sufrió las burlas y la discriminación debido a su apariencia. Durante 25 años, los médicos rurales no pudieron darle un diagnóstico exacto. Tras el nacimiento de su hija Yurley, médicos norteamericanos finalmente identificaron la condición que padecen ambas.

“A mí me toca cada dos meses ponerme y cortar porque crece mucho y no puedo hacer las cosas, moverme”, explicó Alicia sobre el doloroso proceso que realiza sobre su piel.

Alicia y Yurley han enfrentado no solo el dolor físico, sino también el rechazo social. Sin embargo, el amor por su hija ha sido el motor que impulsa a esta madre para seguir adelante. "Yo le quiero enseñar a mi hija que siempre tiene que luchar, que no importan las dificultades”, dijo con orgullo.

“No me siento mal por lo que soy, si a mí ahorita me pusiera a elegir, le tengo este médico, para que le cambie la vida, no, no sueño con cambiar mi cuerpo”, aseguró Alicia sobre su condición médica.

¿Cuál es la enfermedad que padecen las ‘mujeres árbol?

La ictiosis congénita, la enfermedad que tienen, es una patología de origen genético que no tiene cura y no es contagiosa, se caracteriza por la hiperqueratosis y la descamación de la piel. “Se puede quitar porque de hecho el manejo es quitar la hiperqueratosis y mantener la piel humectada para que se vayan quitando diariamente ese exceso. No es fácil puesto que las cremas y el manejo que necesita el paciente son costosos”, señaló el cirujano plástico Carlos Ramírez.

El tratamiento requerido está fuera del alcance económico de Alicia y Yurley. A pesar de ello, ambas mujeres continúan enfrentando su realidad con valentía y determinación.

