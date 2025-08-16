Resultados último sorteo de la Lotería del Cauca: los números ganadores del 16 de agosto de 2025

Este sábado 16 de agosto de 2025, la Lotería del Cauca realiza su sorteo nocturno número 2572. La transmisión en vivo se llevó a cabo a las 11:00 p. m. a través del Canal 1 y las plataformas oficiales en Facebook Live y YouTube Live. Esta edición ofrece un premio mayor de 8.000 millones de pesos, acompañado de múltiples premios secos y aproximaciones, diseñados para incrementar las posibilidades de ganancia entre los participantes.

Fundada en 1982, esta lotería tiene como objetivo principal la generación de recursos para la salud pública en el suroccidente del país. Mediante sus sorteos semanales, no solo brinda oportunidades económicas a los participantes, sino que también apoya el desarrollo de proyectos sociales en la región.



¿Cómo puedo jugar la Lotería del Cauca?

Para participar en el sorteo, los interesados pueden adquirir una fracción por un valor de $4.000 o un billete completo por $16.000. El juego consiste en escoger un número de cuatro cifras, cada una entre 0 y 9, junto con una serie de tres dígitos. La compra está disponible tanto de forma presencial, a través de loteros autorizados, como en línea, mediante la plataforma digital oficial de la Lotería del Cauca.

En la modalidad virtual, los jugadores deben registrarse en el sitio web, donde pueden optar por una selección automática de números o elegirlos manualmente. El pago se realiza a través de PSE, una vez que se completa el formulario correspondiente.



Otros premios que ofrece la Lotería del Cauca

En esta edición, además del premio mayor, se otorgan varios premios secos con montos millonarios, diseñados para ampliar las oportunidades de ganancia entre los participantes. Están distribuidos así:



Un premio seco de $300.000.000

Un premio seco de $200.000.000

Dos premios secos de $100.000.000

Tres premios secos de $50.000.000

Veintisiete premios secos de $10.000.000

Además de los premios principales y secos, la Lotería del Cauca ofrece premios por aproximaciones, otorgados cuando el número del billete coincide parcialmente con el ganador del premio mayor.

Para conocer el valor exacto de cada premio, teniendo en cuenta el descuento por retención en la fuente del 20 % que aplica para premios superiores a 48 UVT, la Lotería del Cauca pone a disposición de los jugadores un simulador en su sitio web oficial.

Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del 16 de agosto de 2025

Vea EN VIVO la trasmisión del sorteo

De acuerdo con la transmisión de la Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores para el sábado 16 de agosto de 2025:



Números: 0512

Serie: 123

¿Qué debo hacer si gano la Lotería del Cauca?

Los ganadores del premio mayor deben presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, su cédula de ciudadanía, una certificación bancaria y el RUT emitido por la DIAN. En este lugar se llevará a cabo la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para proceder con el pago.

En caso de resultar ganador de una aproximación, el pago puede efectuarse directamente con el lotero autorizado. Para los premios secos, el procedimiento varía según el monto: algunos distribuidores autorizados cuentan con la capacidad de realizar pagos inmediatos, mientras que en otros casos será necesario esperar la validación del billete por parte de la entidad. Los premios superiores a $2.036.000 requieren que el beneficiario presente su RUT y una copia de su documento de identidad.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL

