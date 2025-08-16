Resultados de Baloto y Revancha, sorteo del 16 agosto de 2025: los números ganadores

El Baloto es un sistema de lotería operado en Colombia, diseñado para ofrecer a los participantes la oportunidad de ganar un premio acumulado sustancial. Su método de participación se basa en la selección de seis números por parte del jugador: cinco números principales, que deben estar dentro del rango de 1 a 43, y una superbalota adicional, que se elige de un conjunto de números del 1 al 16. Los números pueden ser escogidos de forma manual por el apostador o generados de manera aleatoria por el sistema. Una vez finalizada la selección, se emite un comprobante de apuesta que certifica la participación del individuo en el sorteo.



¿Cuáles son los días en los que hay sorteos de Baloto?

Los sorteos se celebran los días lunes, miércoles y sábados, y su desarrollo es divulgado en vivo a través de plataformas televisivas y digitales como YouTube. Jugar Baloto tiene un costo de 5.700 pesos colombianos. La participación en el sorteo adicional de Revancha implica un desembolso extra de 2.100 pesos. Los tiquetes para ambos juegos están disponibles para su compra en puntos de venta oficiales como SuperGIROS y SuRed, además de poder ser adquiridos de forma virtual a través del portal web de Baloto.



¿Qué debo hacer si me gano el Baloto?

Para solicitar el pago de premios del Baloto y Revancha, los ganadores deben seguir un procedimiento que varía según la cuantía del premio. Acá le explicamos cómo funciona:



Premios menores: los premios que no superan el valor de 182 UVT (aproximadamente $9.063.418 pesos colombianos en 2025) pueden ser cobrados directamente en cualquiera de los puntos de venta autorizados como SuperGIROS y SuRed .

los premios que no superan el valor de (aproximadamente pesos colombianos en 2025) pueden ser cobrados directamente en cualquiera de los puntos de venta autorizados como y . Premios mayores: si el premio es superior a las 182 UVT , el ganador debe dirigirse a una sucursal fiduciaria autorizada. Para ello, es indispensable presentar: el tiquete original en perfectas condiciones, el documento de identidad del ganador y un formulario de pago de premios debidamente diligenciado. Las sedes autorizadas para este trámite se encuentran en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

si el premio es superior a las , el ganador debe dirigirse a una sucursal fiduciaria autorizada. Para ello, es indispensable presentar: el tiquete original en perfectas condiciones, el documento de identidad del ganador y un formulario de pago de premios debidamente diligenciado. Las sedes autorizadas para este trámite se encuentran en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Gran acumulado: los afortunados ganadores del premio mayor deben contactar a la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para coordinar una cita. En este encuentro se llevará a cabo la verificación de los datos del tiquete para proceder con el pago.

Es crucial que los premios sean reclamados dentro de un plazo máximo de 365 días a partir de la fecha del sorteo. De no ser así, el monto será destinado al sector de la salud, de acuerdo con la legislación colombiana.

Resultados Baloto y Revancha sorteo del 16 de agosto de 2025

Baloto



Números ganadores: 33, 12, 37, 13, 38

33, 12, 37, 13, 38 Superbalota: 15

Revancha



Números ganadores: 04, 32, 12, 02, 08

04, 32, 12, 02, 08 Superbalota: 08

Otros juegos en los que puede participar

Existen otras opciones de juego por las que puede optar, se trata de Miloto y ColorLoto. El primero mencionado se sortea cuatro veces por semana, específicamente los días lunes, martes, jueves y viernes, en un horario que va desde las 11:00 p.m. hasta las 11:15 p.m. Para participar, cada persona debe seleccionar cinco números diferentes, eligiéndolos entre el 1 y el 38. Es posible escoger los números de forma manual o dejar que el sistema los genere al azar. El valor de la apuesta para MiLoto es de 3.000 pesos colombianos.

Por otra parte está ColorLoto, el cual se realiza dos veces por semana, los lunes y jueves, en el rango horario de 10:00 p.m. a 10:15 p.m. A diferencia de otros juegos, la dinámica de ColorLoto consiste en seleccionar seis combinaciones de números y colores. Al igual que en MiLoto, el jugador puede escoger sus combinaciones personalmente o dejar que la máquina las genere aleatoriamente. El costo del tiquete para esta modalidad de juego es de 4.000 pesos colombianos. Angélica Yelithssa Morales C.

