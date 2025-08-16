Clausuran Little Caesars del barrio Restrepo, en Bogotá, por presencia de ratas

Un establecimiento de la reconocida cadena de pizzerías Little Caesars, ubicado en el barrio Restrepo, al sur de la capital, fue sellado por la Secretaría Distrital de Salud tras una denuncia ciudadana que se hizo viral en redes sociales, donde se evidenciaba la presencia de una plaga de roedores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las impactantes imágenes fueron captadas por ciudadanos de la zona que no dudaron en denunciar el hecho. En las grabaciones difundidas en internet se aprecia al menos a cuatro ratas al interior del establecimiento de comida rápida mientras este se encontraba cerrado.

Frente a la situación mediática, la Secretaría Distrital se pronunció y señaló que el local ya había sido clausurado: "¡Escuchamos tu denuncia! Clausurado establecimiento comercial en el barrio Restrepo, luego de evidenciarse incumplimiento de normas sanitarias".



Inspección de la Secretaría de Salud revela graves fallas sanitarias

En un video compartido por la entidad en la red social X, el organismo explicó que ya se realizó la respectiva visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento mencionado. El operativo arrojó resultados alarmantes: se encontraron múltiples fallas de las normas sanitarias vigentes.

Publicidad

"En atención a queja de la ciudadanía nos desplazamos a hacer visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento con el fin de verificar las condiciones sanitarias, encontrando incumplimientos. Por tal razón se procedió a clausurar el establecimiento y a desnaturalizar el producto que posiblemente estaba contaminado", dijo la entidad.

En los videos de la inspección se demostró que los costales de harina que se usaban para hacer la masa de la pizza presentaban múltiples agujeros por lo que existe la posibilidad de que estuvieran infectados. Además, en distintas zonas de la cocina como mesones, en uniones de repisas y en el piso se encontró excremento de ratas.

Publicidad

La clausura del local se realizó como medida preventiva para proteger la salud de los consumidores. La Secretaría de Salud hizo un llamado a los dueños de este tipo de locales para que revisen con constancia el cumplimiento de todas las medidas establecidas. "Desde la Secretaría recomendamos a todos los establecimientos de alimentos que permanentemente estén verificando sus condiciones sanitarias, su control integral de plagas. Es importante el proceso de autorregulación, para garantizar la salud pública de los ciudadanos"



¿Qué dice la cadena Little Caesars frente a la situación?

Por el momento la cadena de pizzerías no ha emitido un comunicado oficial entorno al tema. Sin embargo, cuando un usuario preguntó en la sección de los comentarios si iban a quitar la sede del Restrepo, es decir, la involucrada en el problema, la cadena respondió: "Te comentamos que no tenemos planes de cerrar esta u otra sede, no obstante, los mantendremos informados".



Reacciones en redes sociales

Las opiniones de los internautas no tardaron en llegar, muchos manifestaron indignación frente al caso: "De qué sirve un producto relativamente asequible, si sus condiciones de salubridad son paupérrimas, no se pueden sacrificar las buenas prácticas de manipulación de alimentos, las de cadenas de frío de los alimentos, evitar la presencia de vectores que pueden causar graves enfermedades (...). Urge inspección en todos sus puntos de venta", "cancelados", "no volveré a comprar ni una sola vez, ni de chiste", son algunos de los comentarios que se leen en la última publicación de la cadena en Instagram.

También hubo quienes se tomaron la situación con humor: "¿Combos con ratones?", "pongan gaticos en los locales, por favor, amamos su pizza", "combo mouse", "es la familia Ratatouille trabajando por la noche para tener la pizzería bien limpia", "deberían cambiarle el nombre de la pizzería a Stuart Little".

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL

