Fredy Guarín: ¿por qué el exfutbolista recibió importante reconocimiento en Estados Unidos?

Fredy Guarín vuelve a ser noticia después de una larga lucha contra el alcoholismo. En una entrevista con Los Informantes , reveló la dura batalla que tuvo que enfrentar con esta adicción tras aceptar que tenía un problema.

Su enfermedad le hizo perder su matrimonio, la relación con sus hijos y hasta su carrera deportiva. Aunque Guarín estuvo en los mejores equipos del mundo, su éxito también lo llevó a caer en los excesos.

“Fueron días pesados, me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado”, aseguró a Los Informantes.

A sus 38 años, conmocionado por su propia historia, se arrepintió de los errores del pasado, optó por buscar ayuda y empezó su proceso de recuperación.

Publicidad

(Lea también: Fredy Guarín llora en Los Informantes por sus líos con el alcohol: "Pasé 10 días borracho")

Una vida de excesos

Cuando Fredy Guarín estaba en China con el club Shanghái Shenhua, aseguró que se “degeneró alcohólicamente”. La fiesta y el dinero hicieron de las suyas y lo envolvieron en un ciclo de excesos sin control. Guarín admitió que durante ese tiempo perdió el rumbo sobre su vida, lo que afectó sus relaciones personales y profesionales.

Publicidad

Además, recordó que durante la pandemia cuando se encontraba en Brasil, la profunda soledad lo refugió en el alcohol, tanto hasta el punto de por poco perder la vida. Según dijo, en esos días podía tomarse hasta 70 cervezas en una noche.

“Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, aseguró.

(Lea también: Esto fue lo que salvó a Fredy Guarín el día que intentó quitarse la vida: "Mi reacción fue mandarme")

Aceptación y rehabilitación

Tras aceptar que tenía un problema de alcoholismo, buscó ayuda en su profesora Lily Esperanza Rodríguez, quien lo ha acompañado desde su clínica de rehabilitación. A través de las redes sociales, Fredy Guarín y Lily han mostrado cómo ha sido el proceso de recuperación, convirtiéndose en un testimonio de ayuda para otros que pasan por lo mismo.

Fredy Guarín en su graduación de reeducados de la fundación de rehabilitación junto a su profesora Lily Rodríguez Instagram: @fguarin13

Publicidad

En medio de un diálogo con su psicóloga y amiga, aseguró que “soy un adicto en recuperación... llegué hasta aquí por el vacío que sentí un día que no tenía por qué luchar, estaba solo”.

El oriundo de Puerto Boyacá mencionó que se refugió en el alcohol por los “vacíos que tuve” y que desde entonces ese “monstruo se le atravesó” en su vida.

Publicidad

Según Guarín, su familia ha sido fundamental en su proceso de recuperación y volver a conectar con sus hijos ha sido una parte crucial de su sanación. Tras más de 8 meses de sobriedad, disfruta de las oportunidades que la rehabilitación le ha brindado.

(Lea también: ¿Cómo Fredy Guarín superó el alcoholismo? Así ha sido su proceso de rehabilitación y recuperación)

Embajador de Salud Mental en EE. UU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos designó este 8 de enero de 2025 a Fredy Guarín como Embajador de la Salud Mental por su proceso de transformación con su batalla personal contra el alcoholismo.

Sin duda, muchos aplauden la valentía que ha tenido el exfutbolista frente a los desafíos que ha enfrentado.

Publicidad

“Es para mí un honor recibir el nombramiento como Embajador de la Salud Mental en el Deporte a Nivel Mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada al doctor Nelson Arboleda, para asumir esta importante responsabilidad”, escribió en una publicación en su red social.

A través de unas fotografías, en las que se le ve sonriente y vestido de traje, contó que recibió su nombramiento por visibilizar la importancia de la salud mental y por buscar ayuda para afrontar sus batallas, inspirando a otros a salir adelante.

Publicidad

“La salud mental es un tema crucial que afecta a millones de personas...Como embajador, me comprometo a trabajar incansablemente para sensibilizar, educar y promover un entorno más saludable y solidario para todos los involucrados en el deporte, asegurando que la salud mental se convierta en una prioridad a nivel global”, agregó.

Con orgullo, y al lado de su maestra Lily Rodríguez, aseguró que sigue viviendo un día a la vez y agradeció a sus hijos por creer en él.